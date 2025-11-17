РФ атаковала энергетику и порт в Одесской области: повреждены несколько судов

Российские войска ночью атаковали энергетическую и портовую инфраструктуру в нескольких городах Одесской области. В результате обстрела повреждены несколько судов, есть раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС и сообщение главы Одесской ОГА Олега Кипера.

"Ночью 17 ноября российские террористы снова массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Взрывы прогремели в нескольких городах. Несмотря на эффективную работу ПВО, зафиксированы последствия для энергетической и портовой инфраструктуры", - заявил Кипер.

По его словам, во время атаки повреждения получили несколько гражданских судов. Возникшие возгорания оперативно ликвидированы спасателями. К сожалению, один человек пострадал. Продолжаются восстановительные работы.

Без света остались более 32 тысяч абонентов

По данным ДТЭК, около 4 тысяч семей удалось подключить по резервным схемам. Еще 32 500 - временно без света.

"Наши энергетики начнут восстановительные работы сразу после получения разрешения от военных и спасателей. Повреждения значительные. Ремонт потребует времени", - отметили в компании.

В ГСЧС отметили, что в результате попаданий вспыхнули пожары на объектах энергетической и портовой инфраструктуры. К ликвидации последствий были привлечены подразделения ГСЧС и местные пожарные команды.