Главная » Новости » Происшествия

РФ атаковала энергетику и порт в Одесской области: повреждены несколько судов

Понедельник 17 ноября 2025 08:59
РФ атаковала энергетику и порт в Одесской области: повреждены несколько судов Фото: РФ атаковала энергетику и порт в Одесской области (t.me/odeskaODA)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали энергетическую и портовую инфраструктуру в нескольких городах Одесской области. В результате обстрела повреждены несколько судов, есть раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС и сообщение главы Одесской ОГА Олега Кипера.

"Ночью 17 ноября российские террористы снова массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Взрывы прогремели в нескольких городах. Несмотря на эффективную работу ПВО, зафиксированы последствия для энергетической и портовой инфраструктуры", - заявил Кипер.

По его словам, во время атаки повреждения получили несколько гражданских судов. Возникшие возгорания оперативно ликвидированы спасателями. К сожалению, один человек пострадал. Продолжаются восстановительные работы.

Без света остались более 32 тысяч абонентов

По данным ДТЭК, около 4 тысяч семей удалось подключить по резервным схемам. Еще 32 500 - временно без света.

"Наши энергетики начнут восстановительные работы сразу после получения разрешения от военных и спасателей. Повреждения значительные. Ремонт потребует времени", - отметили в компании.

В ГСЧС отметили, что в результате попаданий вспыхнули пожары на объектах энергетической и портовой инфраструктуры. К ликвидации последствий были привлечены подразделения ГСЧС и местные пожарные команды.

Удары РФ по Одесской области

Напомним, российские войска в ночь на 16 ноября в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру и энергетические объекты в Одесской области. В частности, повреждена солнечная электростанция.

Также сообщалось, что в Одесской области - сложная ситуация с электроснабжением из-за регулярных атак РФ на энергетические объекты. РБК-Украина рассказывало, что в ночь на 22 октября оккупанты нанесли очередной удар по энергетическому объекту компании. В результате атаки без света остались более 14 тысяч семей.

В городе Измаил из-за ударов вспыхнули пожары на энергетических и портовых объектах, но пострадавших нет. Там работали 23 "Пункты несокрушимости", которые обеспечивали минимальный уровень жизнедеятельности для населения.

Накануне, 21 октября, после аварии на другом энергетическом объекте в Одессе без электричества оставались около 11 тысяч абонентов.

