Румыния сбила уже третий российский дрон, залетевший на ее территорию

В Румынии утром 26 июля истребитель F-16 уничтожил еще один российский беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Румынии Никушора Дана.
По словам президента, инцидент произошел в 10:13 в районе Сулина-Хилия.
"Приветствую румынских пилотов и наземные экипажи с профессионализмом, мужеством и эффективностью, с которыми они выполняют свои задачи. Своими действиями они способствуют защите национальной территории и безопасности румынских граждан", - заявил Дан.
Он также сообщил, что по результатам расследования Генпрокуратуры Румынии беспилотник, сбитый накануне, принадлежит к типу "Shahed", который Россия использует во время войны против Украины.
В настоящее время продолжается расследование в отношении дронов, сбитых в течение двух последних дней. Именно его результаты послужат основанием для официального дипломатического протеста Румынии в РФ.
"Недопустимо и нетерпимо, чтобы Российская Федерация продолжала нарушать воздушное пространство Румынии, которое одновременно является воздушным пространством НАТО и Европейского Союза. Такие действия неприемлемы, и мы относимся к ним со всей серьезностью вместе с нашими союзниками", - подчеркнул президент Румынии.
Напомним, 24 июля около 11:00 румынский F-16 сбил беспилотник, ворвавшийся в воздушное пространство страны. Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан. По его словам, район был необитаем, поэтому пилот смог открыть огонь без риска для мирного населения.
Позже стало известно, что НАТО подняло в воздух четыре истребителя - два румынских F-16 и два итальянских Eurofighter - после того, как над территорией Румынии появился неизвестный беспилотник.
Дроноказался российским "Шахедом" - это подтвердила прокуратура страны.
Утром 25 июля Военно-воздушные силы Румынии снова сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны во время очередной атаки России на Украину.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат не исключил, что РФ намеренно направляет такие дроны в страны НАТО.