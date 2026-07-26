Румунія збила вже третій російський дрон, який залетів на її територію

За словами президента, інцидент стався о 10:13 у районі Суліна-Хілія.

"Вітаю румунських пілотів та наземні екіпажі з професіоналізмом, мужністю та ефективністю, з якими вони виконують свої завдання. Своїми діями вони сприяють захисту національної території та безпеці румунських громадян", - заявив Дан.

Він також повідомив, що, за результатами розслідування Генпрокуратури Румунії, безпілотник, збитий напередодні, належить до типу "Shahed", який Росія використовує під час війни проти України.

Наразі триває розслідування щодо дронів, збитих упродовж двох останніх днів. Саме його результати стануть підставою для офіційного дипломатичного протесту Румунії до РФ.

"Неприпустимо і нетерпимо, щоб Російська Федерація продовжувала порушувати повітряний простір Румунії, який водночас є повітряним простором НАТО та Європейського Союзу. Такі дії є неприйнятними, і ми ставимося до них з усією серйозністю разом із нашими союзниками", - наголосив президент Румунії.