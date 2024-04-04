Задание минимум и максимум. Чернев назвал ожидания Украины от саммита НАТО

Об этом рассказал глава постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев в материале РБК-Украина " Коллективная оборона. Как зарождалось НАТО и почему для Украины важно членство в Альянсе ".

Задание максимум

Как отметил Чернев, вокруг предстоящего саммита снова большие надежды. Украина рассчитывает на официальное приглашение от союзников даже с оговоркой, что это не запустит ратификацию в национальных парламентах. По его словам, приглашение будет означать то, что за Украиной зарезервировано место в Альянсе.

"Не знаю, готовы ли партнеры предоставить приглашение. Но знаю, что они работают над какой-то формулой. Мы лишь настаиваем, что это должен быть шаг вперед по сравнению с тем, что было в Вильнюсе", - добавил он.

В то же время партнеры занижают градус ожидания. По словам британского посла в НАТО Дэвида Куорри, Украине не стоит ожидать прорыва в этом году. В том же числе возможности для приглашения не видит и американский посол Джулианна Смит.

Чернев добавил, что союзники Украины продолжают учитывать то, как на ситуацию смотрит Кремль, несмотря на их заявления, что он не имеет права на вето. Впрочем, до саммита времени и встреч еще достаточно. Он напомнил, что в прошлом году окончательный текст коммюнике принимался едва ли не в последние часы.

Задача минимум

Задачей минимум является дорожная карта. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, во время саммита в Вашингтоне стороны будут сосредоточены на ее разработке.

Вероятно, дорожная карта будет содержать шаги, а также, возможно, сроки.

"Это практически тот же ПДЧ, но менее формальный. То есть то, что мы должны сделать, чтобы стать функционально совместимыми. Конкретные шаги. На сегодня у нас есть национальная программа, рассчитанная на год. Дорожная карта будет учитывать все, что нужно, чтобы стать частью Североатлантического альянса де-факто", - добавил Чернев.

Безопасная политика

Как отметил глава Верховной рады Руслан Стефанчук, для Украины вступление в НАТО является стратегической целью политики безопасности. После заявки Украины об интеграции в Альянс, ряд парламентов стран-членов НАТО выступили с поддержкой вступления.

"И я убежден, что страны НАТО уже сейчас могут пригласить Украину в Альянс. В июле состоится Вашингтонский саммит НАТО - и Украина рассчитывает на такое решение. Этого ожидают украинские воины на передовой, которые защищают восточный фланг НАТО. Этого ожидают мирные граждане, которые ежедневно переживают российский террор", - добавил он.

По словам Стефанчука, приглашение Украины в НАТО может стать мощным шагом к деэскалации ситуации с безопасностью на европейском континенте.

Путь Украины в НАТО

30 сентября 2022 года стало известно, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку. Украина ожидала получить приглашение во время летнего саммита в Вильнюсе, но этого не произошло.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока не закончатся активные боевые действия.

В конце ноября 2023 года Киев получил от НАТО рекомендации по вступлению. Это произошло по итогам Совета Украина-НАТО, заседание которого прошло в Брюсселе 29 ноября.