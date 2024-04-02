Саммит НАТО будет сфокусирован на "дорожной карте" вступления Украины в Альянс, - Блинкен

Соединенные Штаты Америки рассчитывают обсудить разработку "дорожной карты" вступления Украины в НАТО на саммите Альянса, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена на пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне.

По словам главы Государственного департамента США, он обсудил с французским коллегой саммит НАТО и вопрос членства Украины. Более детально эту тему обсудят на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

Он напомнил, что в ходе прошлогоднего саммита НАТО в Вильнюсе союзники заверили, что Украина вступит в Альянс.

"Проблема в том, чтобы иметь хорошую и ясную "дорожную карту", чтобы прийти к этому. И я верю, что саммит в НАТО, приуроченный 75-летию Альянса (в Вашингтоне - ред.) действительно будет сфокусирован на том, как мы можем разработать эту "дорожную карту", - подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь уточнил, что такая "дорожная карта" станет "необходимым мостиком", который позволит Украине стать членом НАТО.