Саммит НАТО будет сфокусирован на "дорожной карте" вступления Украины в Альянс, - Блинкен
Соединенные Штаты Америки рассчитывают обсудить разработку "дорожной карты" вступления Украины в НАТО на саммите Альянса, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена на пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне.
По словам главы Государственного департамента США, он обсудил с французским коллегой саммит НАТО и вопрос членства Украины. Более детально эту тему обсудят на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.
Он напомнил, что в ходе прошлогоднего саммита НАТО в Вильнюсе союзники заверили, что Украина вступит в Альянс.
"Проблема в том, чтобы иметь хорошую и ясную "дорожную карту", чтобы прийти к этому. И я верю, что саммит в НАТО, приуроченный 75-летию Альянса (в Вашингтоне - ред.) действительно будет сфокусирован на том, как мы можем разработать эту "дорожную карту", - подчеркнул Блинкен.
Госсекретарь уточнил, что такая "дорожная карта" станет "необходимым мостиком", который позволит Украине стать членом НАТО.
Вступление Украины в НАТО
Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига еще в марте прошлого года заявлял о том, что Украина рассчитывает получить "дорожную карту" для вступления в НАТО на саммите, который проходил в Вильнюсе. Также наша страна рассчитывала и на официальное приглашение в НАТО. Этого так и не случилось.
Вместо этого союзники вновь пообещали Украине членство в Альянсе.
Против членства нашей страны в НАТО выступают несколько стран. Одной из них является Словакия, премьер которой пообещал ветировать инициативу до тех пор, "пока у него есть возможность влиять на словацкую политическую сцену".
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