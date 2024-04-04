Коллективная оборона. Как зарождалось НАТО и почему для Украины важно членство в Альянсе

Сегодня, 4 апреля 2024 года, НАТО отмечает 75-летие с даты своего основания. Подробнее об Альянсе, его миссии, ожиданиях от июльского саммита в Вашингтоне и о том, когда наша страна может присоединиться к блоку, – в тексте РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: информация с официального сайта НАТО, Государственного департамента США, статья бывшего спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера, публикации AFP, комментарии главы постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егора Чернева.

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История НАТО и состав участников

Организация Североатлантического договора (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO) – военно-политический блок, который объединяет большинство стран Европы, Соединенные Штаты Америки и Канаду.

Его история началась с заключением Брюссельского пакта в 1948 году между Великобританией, Францией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом. Одновременно велись секретные переговоры между США, Канадой и Британией, вскоре к ним присоединились другие европейские страны.

Все это завершилось подписанием Североатлантического договора 4 апреля 1949 года. Стороны согласовали принципы коллективной безопасности, то есть взяли обязательство защищать любого участника договора, на которого будет совершено нападение. Соглашение вступило в силу после окончательно ратификации 24 августа 1949-го. В число основателей вошли 12 стран: США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Дания, Исландия, Норвегия и Португалия.

Подписание Североатлантического договора, апрель 1949 года (фото nato.int)

С момента основания блок ориентировался на противодействие СССР, бывшему союзнику во Второй мировой войне.

В ходе первого расширения в 1952 году к нему присоединились Греция и Турция. Примечательно, что в 1954-м Советский Союз подавал заявку на вступление, но ее отклонили. Западная Германия (ФРГ) стала членом НАТО в 1955 году, тогда же Москва оформила Варшавский договор. Это союз социалистических стран (Польши, Албании, Венгрии, Болгарии, ГДР и Чехословакии) во главе с СССР, просуществовавший до 1991-го.

Испания стала членом НАТО в 1982 году. С падением Берлинской стены в 1990-м территория Альянса распространилась на восточную Германию. В рамках четвертого расширения в 1999 году присоединились Венгрия, Польша и Чехия. Затем в 2004-м - Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония.

В 2009 году Альянс расширился за счет Хорватии и Албании, в 2017-м вступила Черногория, в 2020- м – Северная Македония, в 2023-м – Финляндия. Швеция официально присоединилась 7 марта 2024 года и стала на сегодня последним, 32-м участником НАТО.

На страны Североатлантического блока приходится около 1 млрд человек и 50% мирового ВВП. Совокупные вооруженные силы насчитывают 3,2 млн военнослужащих. Исландия является единственным участником, у которого нет своей армии. Штаб-квартира находится в Брюсселе, Бельгия.

Кандидатами на вступление признают Боснию и Герцеговину, которая получила План действий по членству в НАТО в декабре 2018 года, а также Грузию и, конечно, Украину.

Цели и главная угроза

Одна из заявленных целей – сдерживание агрессии и защита стран НАТО от внешнего нападения. Ключевой принцип изложен в статье 5 договора, которая гарантирует коллективную оборону.

В соответствии с договором, главная цель - укрепление стабильности и повышение благосостояния в Североатлантическом регионе. В документе прописано, что страны-участники объединяют усилия в рамках создания коллективной обороны для сохранения мира и безопасности. Изначально блок создавался для отражения советской угрозы.

"Не подпускать Советский Союз, не отпускать американцев и придерживать немцев", – в шутку формулировал миссию НАТО его первый генсек, британский генерал Гастингс Исмэй.

Карта стран-членов НАТО (фото twitter.com/Maps_interlude)

С окончанием холодной войны и распадом СССР менялся не только состав участников НАТО. В стратегической концепции 2010 года были три важнейшие задачи - коллективная оборона, кризисное регулирование и безопасность на основе сотрудничества. А после российской агрессии против Украины основной угрозой назвали неожиданное нападение РФ.

В апреле 2014 года Альянс приостановил гражданское и военное сотрудничество с ней. На саммите-2016 Москву официально признали главной угрозой безопасности, а также объявили новую миссию - сдерживание России. На саммите-2022 в Мадриде была зафиксирована концепция сдерживания любой агрессии РФ.

Есть ли у НАТО своя армия

Многонациональные Силы реагирования НАТО насчитывают 40 000 военных. Их предоставляют различные участники на ротационной основе. Неоднократно они использовались в гуманитарных целях, но впервые были задействованы для сдерживания и обороны только в феврале 2022 года в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

Силы реагирования не участвуют в конфликте непосредственно, так как Украина не является членом Альянса. Но готовы к военным действиям, если Россия нападет на одну из стран НАТО.

Помимо Сил реагирования, совокупные действующие вооруженные силы насчитывают 3,2 млн человек. Порядка 40% от этого числа приходится на долю США.

Солдаты натовской миссии KFOR в Косово, 2004 год (фото nato.int)

Альянс играет активную роль не только в коллективной обороне. В начале 1990-х годов силы НАТО помогали стабилизировать Балканский регион и ситуацию в Боснии и Герцеговине после распада Югославии. А в июне 2024-го исполнится 25 лет с тех пор, как блок разместил войска в Косово после 77-дневной воздушной кампании в Сербии. Четверть века спустя силы KFOR все еще остаются там, и эта миссия стала самой продолжительной для НАТО.

Кроме Балкан, другие крупные зарубежные миссии включают почти два десятилетия в Афганистане и Ливийскую кампанию 2011 года.

Финансовые обязательства стран НАТО

В зависимости от размера экономики каждый член делает взносы в общий фонд НАТО. На 2023 год он составил 3,7 млрд долларов, эти средства покрывали административные расходы и обеспечение коллективной военной инфраструктуры. США, как самая большая экономика среди союзников, профинансировали его примерно на 16%. При этом общий фонд НАТО невелик в сравнении с расходами на национальную оборону.

В 2006 году страны-члены договорились выделять на нее не менее 2% валового внутреннего продукта (ВВП). Саммит 2014 года официально закрепил это обязательство на фоне незаконной оккупации и аннексии Крыма со стороны российской Федерацией.

К 2022 году лишь семь из 30 членов НАТО превысили целевой показатель в 2%: Греция, США, Литва, Польша, Великобритания, Эстония и Латвия. Будучи президентом США в 2016-2020 годах, Дональд Трамп часто критиковал союзников, не выполнявших финансовые обязательства.

В прошлом месяце он заявил, что намерен "поощрять Россию делать все, что та захочет, с любой страной НАТО", которая не выделяет 2% на оборону. Это заявление обеспокоило западных лидеров. Поскольку комментарии фаворита Республиканской партии на президентских выборах-2024 ставят под сомнение приверженность Вашингтона союзникам, если Трамп победит.

В качестве упреждающего шага НАТО демонстрирует резкий рост числа стран, которые достигли целевого показателя. Ожидается, что в этом году оно вырастет до 20. Еще десять лет назад 2% ВВП на оборону тратили только три участника.

Что такое статья 5

Принцип коллективной обороны занимает центральное место в договоре НАТО. Он закреплен в статье 5, которая гласит, что если одна страна-участница блока становится жертвой вооружения нападения, то остальные члены будут считать этот акт нападением на все страны НАТО. И, соответственно, предпримут необходимые шаги по коллективной обороне.

Страны НАТО могут оказывать помощь в любой форме, которую сочтут необходимой. Это индивидуальное обязательство каждого члена. И каждый участник отвечает за то, чтобы определить, что именно считает необходимым в конкретных обстоятельствах. Помощь необязательно носит военный характер.

Солдаты НАТО на базе Кушамонд в Афганистане, 2010 год (фото nato.int)

За последние 70 лет страны-члены НАТО участвовали во многих конфликтах, от Алжира до Кореи, Вьетнама, Боснии, Косово, Ирака и Ливии, но это не было нападением извне, статья 5 не задействовалась и как альянс НАТО не вступал в борьбу.

Активирована она была всего раз в ответ на террористические атаки на США 11 сентября 2001 года. И даже в том случае блок не отправил войска на борьбу с террористами. Вместо этого страны-участницы направили самолеты для охраны воздушного пространства над Соединенными Штатами.

Когда США вытеснили талибов из Афганистана, они сделали это вместе с войсками Великобритании, Австралии и Польши, которые вошли в коалицию добровольцев. Только через несколько месяцев после формирования миротворческой миссии с санкции ООН, НАТО взяло на себя определенную роль, но она не была обязательством по статье 5.

"Иными словами, статья 5 не является автоматической пусковой кнопкой для использования наземных сил. Она могла бы стать таковой - например, если бы страны Балтии с небольшой территорией и населением подверглись нападению со стороны России. В этом случае странам НАТО действительно придется вмешаться напрямую в соответствии со статьей 5, в том числе с использованием сухопутных войск", – писал в 2023 году бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в статье для Центра анализа европейской политики (CEPA).

Собственно, в том числе по этой причине Украина стремится в НАТО. Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что присоединение к Альянсу будет самой лучшей гарантией безопасности. Потому что принцип коллективной обороны способен предотвратить будущие нападения России.

"Мы не ищем замены НАТО, мы не ищем альтернативы. Приведите пример, какая страна НАТО воюет с Россией, или на территории какой страны НАТО сейчас присутствуют российские войска? Это свидетельствует о том, что это самые лучшие гарантии безопасности для Украины", – говорил он.

Накануне генсек Йенс Столтенберг подтвердил это. По его словам, когда война закончится, Альянс поможет Украине выстроить оборону, чтобы сдержать любую последующую агрессию РФ. Окончательной гарантией будет вступление в НАТО и защита согласно статье 5.

Критерии для новых членов и соответствует ли им Украина

Вступление в НАТО потенциально открыто для всех демократических стран Европы, которые разделяют ценности и готовы выполнять обязательства.

На сайте Госдепа США перечислены минимальные критерии для новых членов:

должны поддерживать демократию, включая терпимость к многообразию

должны развивать рыночную экономику

вооруженные силы должны находиться под гражданским контролем

должны быть хорошими соседями и уважать суверенитет других стран

должны работать над совместимостью с силами НАТО

Для новых членов установлены минимальные критерии, но это не гарантирует приглашение в НАТО (фото Getty Images)

Комментируя вопрос, отвечаем ли мы критериям, глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев отметил, что Украина на пути к тому, чтобы максимально приблизиться к этим стандартам. Хотя в любом случае все упирается в политическое решение членов Альянса.

По его словам, некоторые из них были приняты в худшем политическом и экономическом положении, чем Украина сейчас. И уже после вступления их подтягивали к внутренним стандартам.

"Нам точно есть куда совершенствоваться, но это точно не должно быть причиной затягивания решений по членству в НАТО. Пока же среди стран-участниц консенсуса нет", – рассказал он РБК-Украина.

Отметим, критерии важны, но не являются определяющим фактором. Действующие члены взвешивают, усилится ли блок после присоединения нового участника, и только потом следует приглашение. Которое требует единогласного одобрения.

Путь Украины и можно ли вступить в НАТО до окончания войны

Сближение Украины с НАТО началось почти сразу с обретением независимости. Уже в 1994 году она первой из стран постсоветского пространства присоединилась к инициативе "Партнерство ради мира". Затем была подписана хартия об особом партнерстве, запущены разные программы сотрудничества.

О намерении вступить в НАТО украинские власти объявили в середине 2000-х. Третий президент Виктор Ющенко называл вступление главной целью, а военную доктрину дополнили положением о евроатлантической интеграции. В начале 2008 года в штаб-квартиру даже направили письмо с просьбой предоставить План действий по членству. Этот эпизод спровоцировал парламентский кризис.

На саммите-2008 в Бухаресте попытка получить ПДЧ не увенчалась успехом, главным образом из-за Германии и Франции. Медиа писали, что уже тогда Владимир Путин угрожал захватом Крыма и востока Украины, если страна будет двигаться в НАТО. В декабре того года Альянс предложил ежегодную программу реформ, без упоминания о ПДЧ.

При Викторе Януковиче были ликвидированы комиссия по подготовке Украины к вступлению в НАТО и национальный центр по евроатлантической интеграции. Действовала только годовая национальная программа, в рамках которой Украина участвовала в перевозке натовских грузов и миротворческих операциях в Косово, Афганистане и Ираке.

Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Руслан Стефанчук и заявка Украины на вступление в НАТО, сентябрь 2022 года (фото president.gov.ua)

После Революции достоинства новые власти отменили внеблоковый статус, а в феврале 2019-го вступили в силу изменения в Конституцию, которые закрепили курс на присоединение к Альянсу.

Параллельно украинская сторона продолжала запрашивать ПДЧ. На саммите-2021 в Брюсселе лидеры НАТО подтвердили, что Украина станет членом и что Россия не сможет наложить вето. С началом полномасштабного вторжения в 2022-м президент Владимир Зеленский призвал принять Украину по ускоренной процедуре, а уже в сентябре была подана заявка.

Большие надежды возлагались на саммит-2023 в Вильнюсе (Литва). К тому моменту более 20 стран-участниц официально поддержали вступление, подписав соответствующие декларации, и Украина заявляла о желании получить приглашение. Тем не менее ряд западных лидеров выступили против. В том числе президент США Джо Байден, который отметил, что не думает, что Украина готова присоединиться к НАТО.

По итогам саммита Столтенберг заявил, что Украина получит приглашение, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". И добавил, что наша страна не должна выполнять ПДЧ, через который в свое время прошли страны Балтии, Словакия, Румыния и т.д.

Вопрос в том, возможно ли вообще вступление Украины до завершения войны с Россией. Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что прямое вовлечение стран НАТО в конфликт невозможно, поэтому Украина не вступит, пока идет война.

"Не потому, что не хотим, а потому, что это невозможно", – отметил он.

Ранее в кулуарах рассматривали разные варианты, в том числе политическое вступление без того, чтобы статья 5 распространялась на Украину. Но это не имеет смысла, потому что НАТО – это именно о коллективной защите, объясняет Чернев.

"Политически мы и так равные среди равных, когда статус отношений повысился до Совета Украина-НАТО. Ни одна страна не хочет рисковать тем, что боевые действия могут переброситься на ее территорию. Это главное опасение, почему на сегодня нас не готовы принять", ­– сказал он в разговоре с изданием.

Кстати, сегодня пройдет встреча Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

Застолбить место. Ожидания от саммита в Вашингтоне

Очередной саммит пройдет 9-11 июля в Вашингтоне, и в отношении него снова большие надежды. Задача максимум - официальное приглашение от союзников. Даже с оговоркой, что это не сразу запускает ратификацию в национальных парламентах.

"Это должен быть сигнал о том, что за Украиной зарезервировано место. Что мы начинаем процесс переговоров, как это происходит с Евросоюзом, о том, что нужно сделать обеим сторонам, чтобы мы стали членами НАТО. Не знаю, готовы ли партнеры дать приглашение. Но знаю, что они работают над какой-то формулой. Мы лишь настаиваем, что это должен быть шаг вперед по сравнению с тем, что было в Вильнюсе", – отметил собеседник.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что на саммите в Вашингтоне сфокусируются на дорожной карте для Украины (фото Getty Images)

В свою очередь партнеры понижают градус ожиданий. Как заявил британский посол в НАТО Дэвид Куорри, большого прорыва ждать не стоит. Американский посол Джулианна Смит не видит возможности для приглашения "на данном этапе" из-за войны.

Украина на разных уровнях делает все, что от нее зависит. Но будущие союзники, к сожалению, учитывают, как на это смотрит Кремль, хотя публично все говорят, что у него нет права вето, объясняет Егор Чернев. По его словам, времени еще достаточно, до Вашингтона будет много разных встреч.

"Как мы помним, в прошлом году решение о том, каким будет финальный текст коммюнике в Вильнюсе, принималось чуть ли не в последние часы", – отметил он.

Задача минимум – дорожная карта, которая не была предоставлена на саммите в Литве. На днях госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что на встрече в Вашингтоне сфокусируются на ее разработке. Он также назвал дорожную карту "мостиком" для присоединения к блоку.

Очевидно, содержать она будет перечень шагов, возможно, с привязкой к срокам. Или без, так как партнеры обычно избегают точных формулировок касаемо вступления Украины.

"Это практически тот же ПДЧ, но менее формальный. То есть то, что мы должны сделать, чтобы стать функционально совместимыми. Конкретные шаги. На сегодня у нас есть национальная программа, рассчитанная на год. Дорожная карта будет учитывать все, что нужно, чтобы стать частью Североатлантического альянса де-факто", - добавил Чернев.