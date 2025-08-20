Румыния будет требовать возвращения всех похищенных украинских детей, - президент Дан
Румыния намерена внести вклад в предоставление надежных гарантий безопасности для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Румынии Никушора Дана в соцсети Х.
Никушор Дан во время видеоконференции "Коалиции желающих" и Европейского совета сообщил, что Румыния внесет вклад в предоставление надежных гарантий безопасности для Украины, которые будут реализовываться через тесное сотрудничество Европы и США. По его мнению, это инвестиция в безопасность всей Европы, а не только Украины.
Также румынский президент отметил, что участие президента США Дональда Трампа в мирном соглашении по Украине является необходимым, а роль Европы - так же критически важна.
"Трансатлантическая координация остается нашим самым сильным преимуществом в сдерживании российской агрессии", - считает он.
Никушор Дан убежден, что санкции против России должны оставаться в силе и усиливаться до тех пор, пока не будет достигнут мир.
"Мирная Украина также усиливает безопасность Румынии и приносит пользу нашему соседу - Республике Молдова", - отметил он.
Также, по словам главы государства, Румыния и в дальнейшем будет поддерживать усилия по стремлению Украины вернуть всех похищенных детей.
Депортация украинских детей
С начала полномасштабного вторжения РФ принудительно вывезла из Украины более 19,5 тысяч детей. Такую цифру обнародовал Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец. Домой удалось вернуть только тысячу детей. Работа продолжается.
17 марта 2023 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и российского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Подозрение касается незаконной депортации и перемещения украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию.
В апреле 2025 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, устанавливающий ответственность за незаконное перемещение детей и их использование в военных целях представителями иностранного государства.