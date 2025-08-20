Румыния будет требовать возвращения всех похищенных украинских детей, - президент Дан

Никушор Дан во время видеоконференции "Коалиции желающих" и Европейского совета сообщил, что Румыния внесет вклад в предоставление надежных гарантий безопасности для Украины, которые будут реализовываться через тесное сотрудничество Европы и США. По его мнению, это инвестиция в безопасность всей Европы, а не только Украины.

Также румынский президент отметил, что участие президента США Дональда Трампа в мирном соглашении по Украине является необходимым, а роль Европы - так же критически важна.

"Трансатлантическая координация остается нашим самым сильным преимуществом в сдерживании российской агрессии", - считает он.

Никушор Дан убежден, что санкции против России должны оставаться в силе и усиливаться до тех пор, пока не будет достигнут мир.

"Мирная Украина также усиливает безопасность Румынии и приносит пользу нашему соседу - Республике Молдова", - отметил он.

Также, по словам главы государства, Румыния и в дальнейшем будет поддерживать усилия по стремлению Украины вернуть всех похищенных детей.