Румунія вимагатиме повернення всіх викрадених українських дітей, - президент Дан
Румунія має намір зробити внесок у надання надійних гарантій безпеки для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Румунії Нікушора Дана у соцмережі Х.
Нікушор Дан під час відеоконференції "Коаліції охочих" і Європейської ради повідомив, що Румунія зробить внесок у надання надійних гарантій безпеки для України, які реалізовуватимуться через тісну співпрацю Європи та США. На його думку, це інвестиція у безпеку всієї Європи, а не лише України.
Також румунський президент зазначив, що участь президента США Дональда Трампа в мирній угоді щодо України є необхідною, а роль Європи - так само критично важлива.
"Трансатлантична координація залишається нашою найсильнішою перевагою у стримуванні російської агресії", - вважає він.
Нікушор Дан переконаний, що санкції проти Росії мають залишатися чинними і посилюватися доти, доки не буде досягнуто миру.
"Мирна Україна також посилює безпеку Румунії й приносить користь нашому сусідові - Республіці Молдова", - зазначив він.
Також, за словами глави держави, Румунія й надалі підтримуватиме зусилля щодо прагнення України повернути всіх викрадених дітей.
Депортація українських дітей
Від початку повномасштабного вторгнення РФ примусово вивезла з України понад 19,5 тисяч дітей. Таку цифру оприлюднив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець. Додому вдалось повернути лише тисячу дітей. Робота триває.
17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та російської омбудсменки Марії Львової-Бєлової. Підозра стосується незаконної депортації та переміщення українських дітей з окупованих територій України до Росії.
У квітні 2025 року Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, що встановлює відповідальність за незаконне переміщення дітей і їх використання у військових цілях представниками іноземної держави.