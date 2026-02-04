RU

Рука Кремля? В Германии двое мужчин повредили несколько кораблей военного флота

Фото: в Германии двое мужчин повредили несколько кораблей военного флота (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Германии задержали двух мужчин, которых обвиняют в попытке вывести из строя сразу несколько кораблей ВМС Германии.

Прокуратура Гамбурга заявила, что 37-летний гражданин Румынии и 54-летний гражданин Греции были арестованы соответственно в Гамбурге и в селе на севере Греции. Правоохранители также обыскали несколько объектов в Германии, Греции и Румынии.

Прокуроры считают, что подозреваемые работали в порту Гамбурга и совершали акты саботажа на нескольких корветах ВМС Германии. Среди повреждений - засыпание килограммов песка в двигатели, проколы водопроводов, снятие крышек топливных баков и вывод из строя предохранителей.

Сейчас официальных версий, кто стоит за диверсией, нет, но в немецком политикуме подозревают, что это может быть Россия.

"Способ действий и очевидная цель соответствуют российской схеме использования целенаправленных актов саботажа против военно-важной и критически важной инфраструктуры Германии с помощью гибридных методов", - заявил немецкий депутат Родерих Кизеветтер.

Согласно исследованию, в Европе зафиксировано не менее 145 случаев саботажа с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Эти действия, как правило, не приводили к смертельным случаям, или травмам, но влияли на работу военной техники и различных объектов инфраструктуры.

 

Напомним, ранее сообщалось, что военная разведка РФ стала активнее работать в странах Европы. Для осуществления диверсий ГРУ нанимает молодых людей через интернет. При этом правительства разных стран пытаются бороться с растущими угрозами саботажа и запугивания, которые финансирует РФ.

Также сообщалось, что шпионский корабль Российской Федерации следит за подводными кабелями Европы. В дальнейшем страна-агрессор планирует диверсии вокруг Британских островов.

