Рука Кремля? В Германии двое мужчин повредили несколько кораблей военного флота

Прокуратура Гамбурга заявила, что 37-летний гражданин Румынии и 54-летний гражданин Греции были арестованы соответственно в Гамбурге и в селе на севере Греции. Правоохранители также обыскали несколько объектов в Германии, Греции и Румынии.

Прокуроры считают, что подозреваемые работали в порту Гамбурга и совершали акты саботажа на нескольких корветах ВМС Германии. Среди повреждений - засыпание килограммов песка в двигатели, проколы водопроводов, снятие крышек топливных баков и вывод из строя предохранителей.

Сейчас официальных версий, кто стоит за диверсией, нет, но в немецком политикуме подозревают, что это может быть Россия.

"Способ действий и очевидная цель соответствуют российской схеме использования целенаправленных актов саботажа против военно-важной и критически важной инфраструктуры Германии с помощью гибридных методов", - заявил немецкий депутат Родерих Кизеветтер.

Согласно исследованию, в Европе зафиксировано не менее 145 случаев саботажа с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Эти действия, как правило, не приводили к смертельным случаям, или травмам, но влияли на работу военной техники и различных объектов инфраструктуры.