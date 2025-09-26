РФ готовится оставить Европу без интернета и военной связи, - FT

Шпионский корабль Российской Федерации следит за подводными кабелями Европы. В дальнейшем страны-агрессор планирует диверсии вокруг Британских островов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Издание пишет, что несмотря на то, что Москва испытывает реакцию НАТО на нарушение воздушного пространства стран ЕС, все большую обеспокоенность вызывают подводные шпионские операции РФ.

Шпионаж РФ за кабелями

В ноябре 2024 года военный шпионский корабль Москвы "Янтарь", оснащенный оборудованием для наблюдения, выполнял миссию по картографированию и потенциальному перехвату подводных кабелей. От них зависят союзники НАТО в вопросах доступа к Интернету, энергетике, военной связи и финансовым операциям.

Он проплыл вокруг Норвегии, спустился по Ла-Маншу и поднялся в Ирландское море. После этого он затем повернул на юг к Средиземному морю и на восток к Суэцу.

"Янтарь - это инструмент, который Россия использует, чтобы держать нас в напряжении. Он следует за кабельными линиями и трубопроводами, делая остановки. Мы очень внимательно следим за ним", - заявил один из высокопоставленных командиров НАТО.

В статье освещается информация о военной части, которая контролирует деятельность судна - российское Главное управление глубоководных исследований (GUGI).

Западные чиновники считают, что GUGI, которое этим летом оказалось под санкциями правительством Великобритании, способно проводить весь спектр тайных операций. Речь идет о саботажной деятельности в так называемой "серой зоне" между мирными отношениями и вооруженным конфликтом.

Зависимость от подводных коммуникаций

Морское дно стало привлекательной целью по мере роста глобальной зависимости от подводной инфраструктуры. 99% цифровых коммуникаций Британии обеспечиваются с помощью подводных кабелей, а подводные трубопроводы транспортируют три четверти общего объема ее газа.

Особенно чувствительными являются кабели, передающие данные для Интегрированной подводной системы наблюдения - совместной военной сети США и Великобритании, которая отслеживает движение вражеских подводных лодок.

Точная карта подводных интернет-соединений, энергетических трубопроводов и военных коммуникационных кабелей понадобилась бы для подготовки к боевым действиям. Это позволило бы Москве нарушить энергоснабжение страны или помешать аварийным реагированиям.

"Янтарь" оснащен подводными аппаратами с манипуляторами, которые могут подключаться к военным и интернет-кабелям и перехватывать информацию с них. Кроме того, он способен устанавливать взрывные устройства, которые будут взорваны в будущем.

Западные военно-морские чиновники сообщили FT, что "Янтарь", вероятно, определяет узлы между несколькими кабелями, где нарушение будет иметь максимальное влияние.

Дэвид Филдс, бывший военно-морской атташе Британии в Москве заявил, что подводные разведывательные возможности GUGI представляют "значительную угрозу" для глобальной сети подводных кабелей.

"Если напряженность опасно возрастет, Россия может выключить свет и отключить наши энергетические и коммуникационные системы, надеясь таким образом предотвратить эскалацию до настоящей войны", - отметил он.