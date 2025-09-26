РФ готовится оставить Европу без интернета и военной связи, - FT
Шпионский корабль Российской Федерации следит за подводными кабелями Европы. В дальнейшем страны-агрессор планирует диверсии вокруг Британских островов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Издание пишет, что несмотря на то, что Москва испытывает реакцию НАТО на нарушение воздушного пространства стран ЕС, все большую обеспокоенность вызывают подводные шпионские операции РФ.
Шпионаж РФ за кабелями
В ноябре 2024 года военный шпионский корабль Москвы "Янтарь", оснащенный оборудованием для наблюдения, выполнял миссию по картографированию и потенциальному перехвату подводных кабелей. От них зависят союзники НАТО в вопросах доступа к Интернету, энергетике, военной связи и финансовым операциям.
Он проплыл вокруг Норвегии, спустился по Ла-Маншу и поднялся в Ирландское море. После этого он затем повернул на юг к Средиземному морю и на восток к Суэцу.
"Янтарь - это инструмент, который Россия использует, чтобы держать нас в напряжении. Он следует за кабельными линиями и трубопроводами, делая остановки. Мы очень внимательно следим за ним", - заявил один из высокопоставленных командиров НАТО.
В статье освещается информация о военной части, которая контролирует деятельность судна - российское Главное управление глубоководных исследований (GUGI).
Западные чиновники считают, что GUGI, которое этим летом оказалось под санкциями правительством Великобритании, способно проводить весь спектр тайных операций. Речь идет о саботажной деятельности в так называемой "серой зоне" между мирными отношениями и вооруженным конфликтом.
Зависимость от подводных коммуникаций
Морское дно стало привлекательной целью по мере роста глобальной зависимости от подводной инфраструктуры. 99% цифровых коммуникаций Британии обеспечиваются с помощью подводных кабелей, а подводные трубопроводы транспортируют три четверти общего объема ее газа.
Особенно чувствительными являются кабели, передающие данные для Интегрированной подводной системы наблюдения - совместной военной сети США и Великобритании, которая отслеживает движение вражеских подводных лодок.
Точная карта подводных интернет-соединений, энергетических трубопроводов и военных коммуникационных кабелей понадобилась бы для подготовки к боевым действиям. Это позволило бы Москве нарушить энергоснабжение страны или помешать аварийным реагированиям.
"Янтарь" оснащен подводными аппаратами с манипуляторами, которые могут подключаться к военным и интернет-кабелям и перехватывать информацию с них. Кроме того, он способен устанавливать взрывные устройства, которые будут взорваны в будущем.
Западные военно-морские чиновники сообщили FT, что "Янтарь", вероятно, определяет узлы между несколькими кабелями, где нарушение будет иметь максимальное влияние.
Дэвид Филдс, бывший военно-морской атташе Британии в Москве заявил, что подводные разведывательные возможности GUGI представляют "значительную угрозу" для глобальной сети подводных кабелей.
"Если напряженность опасно возрастет, Россия может выключить свет и отключить наши энергетические и коммуникационные системы, надеясь таким образом предотвратить эскалацию до настоящей войны", - отметил он.
Напомним, в водах вблизи Дании заметили российский военный корабль. Это произошло в то время, когда над аэропортами и военными объектами страны зафиксировали неизвестные беспилотники.
Ранее РБК-Украина писало, что Черноморскому флоту РФ уже нечем отбиваться от атак украинских дронов. ВМС ВСУ сообщили, что Россия использовала в пунктах его базирования почти все возможные меры.