Рука Кремля? У Німеччині двоє чоловіків пошкодили кілька кораблів воєнного флоту

У Німеччині затримали двох чоловіків, яких звинувачують у спробі вивести з ладу одразу кілька кораблів ВМС Німеччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Прокуратура Гамбурга заявила, що 37-річного громадянина Румунії та 54-річного громадянина Греції було заарештовано відповідно в Гамбурзі та у селі на півночі Греції. Правоохоронці також обшукали кілька об'єктів в Німеччині, Греції та Румунії.
Прокурори вважають, що підозрювані працювали в порту Гамбурга та здійснювали акти саботажу на кількох корветах ВМС Німеччини. Серед пошкоджень – засипання кілограмів піску в двигуни, проколи водопроводів, зняття кришок паливних баків та виведення з ладу запобіжників.
Зараз офіційних версій, хто стоїть за диверсією, немає, але в німецькому політикумі підозрюють, що це може бути Росія.
"Спосіб дій та очевидна мета відповідають російській схемі використання цілеспрямованих актів саботажу проти військово важливої та критично важливої інфраструктури Німеччині за допомогою гібридних методів", - заявив німецький депутат Родеріх Кізеветтер.
Згідно з дослідженням, у Європі зафіксовано щонайменше 145 випадків саботажу з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.
Ці дії, як правило, не призводили до смертельних випадків, чи травм, але впливали на роботу військової техніки та різних об'єктів інфраструктури.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що військова розвідка РФ стала активніше працювати в країнах Європи. Для здійснення диверсій ГРУ наймає молодих людей через інтернет. При цьому уряди різних країн намагаються боротися зі зростаючими загрозами саботажу і залякування, які фінансує РФ.
Також повідомлялось, що шпигунський корабель Російської Федерації стежить за підводними кабелями Європи. В подальшому країна-агресорка планує диверсії навколо Британських островів.