Российские агенты активнее работают в Европе. Bloomberg описал опасения чиновников ЕС
Военная разведка РФ стала активнее работать в странах Европы. Для осуществления диверсий ГРУ нанимает молодых людей через интернет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Издание пишет, что странам Европы рекомендуется принять меры предосторожности против повышенного риска насилия со стороны поддерживаемых Россией агентов.
"За серией все более явных, частых и скоординированных инцидентов по всему континенту, вероятно, стоит рука военной разведки ГРУ", - сообщили изданию анонимные источники среди чиновников Европы.
При этом правительства разных стран пытаются бороться с растущими угрозами саботажа и запугивания, которые финансирует РФ, в преддверии выборов в Европарламенте в следующем месяце. Один высокопоставленный чиновник оценил наглость Кремля и пришел к выводу, что РФ больше не волнует, поймают ее агента во время совершения преступления или нет.
Европа должна показать России, что будут последствия
Другой еврочиновник сообщил, что несколько инцидентов в Европе были частью операции ГРУ, при этом диверсии происходили в разных столицах.
По его словам, реакция сосредоточена на уже состоявшейся деятельности, а не на угрозе деятельности, которая может произойти в будущем
Также Европа должна продемонстрировать России то, что Запад знает, что она делает, и что существуют за это определенные последствия.
РФ хочет сорвать помощь Украине
"По своей агрессивности, методам и масштабам действия, поддерживаемые Россией, представляют собой новую угрозу, исходящую от Кремля", - пишет Bloomberg.
Официальные лица в Европе отмечают, что волна недавних атак имеет общие черты, часто с участием местных жителей, нанятых в основном через интернет. Один из чиновников уверен, что эти акты саботажа одобрены на самом высоком уровне в Москве.
"У России есть целенаправленная стратегия саботажа помощи Украине по всей Европе, вербовка местных жителей для помощи в их усилиях", - добавил другой чиновник.
Россия готовит диверсии в Европе
Недавно издание Financial Times писало, что европейские спецслужбы предупредили о планах РФ по подготовке диверсий по всей Европе. По данным разведок, Москву не беспокоят возможные жертвы среди гражданских.
Позже спецслужбы Финляндии сообщили, что РФ пытается влиять на западные страны и их страна не застрахована от подобных действий.
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