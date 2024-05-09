Российские агенты активнее работают в Европе. Bloomberg описал опасения чиновников ЕС

Военная разведка РФ стала активнее работать в странах Европы. Для осуществления диверсий ГРУ нанимает молодых людей через интернет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Издание пишет, что странам Европы рекомендуется принять меры предосторожности против повышенного риска насилия со стороны поддерживаемых Россией агентов.

"За серией все более явных, частых и скоординированных инцидентов по всему континенту, вероятно, стоит рука военной разведки ГРУ", - сообщили изданию анонимные источники среди чиновников Европы.

При этом правительства разных стран пытаются бороться с растущими угрозами саботажа и запугивания, которые финансирует РФ, в преддверии выборов в Европарламенте в следующем месяце. Один высокопоставленный чиновник оценил наглость Кремля и пришел к выводу, что РФ больше не волнует, поймают ее агента во время совершения преступления или нет.

Европа должна показать России, что будут последствия

Другой еврочиновник сообщил, что несколько инцидентов в Европе были частью операции ГРУ, при этом диверсии происходили в разных столицах.

По его словам, реакция сосредоточена на уже состоявшейся деятельности, а не на угрозе деятельности, которая может произойти в будущем

Также Европа должна продемонстрировать России то, что Запад знает, что она делает, и что существуют за это определенные последствия.

РФ хочет сорвать помощь Украине

"По своей агрессивности, методам и масштабам действия, поддерживаемые Россией, представляют собой новую угрозу, исходящую от Кремля", - пишет Bloomberg.

Официальные лица в Европе отмечают, что волна недавних атак имеет общие черты, часто с участием местных жителей, нанятых в основном через интернет. Один из чиновников уверен, что эти акты саботажа одобрены на самом высоком уровне в Москве.

"У России есть целенаправленная стратегия саботажа помощи Украине по всей Европе, вербовка местных жителей для помощи в их усилиях", - добавил другой чиновник.