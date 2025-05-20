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Рубио сделал заявление о новых пакетах военной помощи от США Украине

Вторник 20 мая 2025 18:40
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Рубио сделал заявление о новых пакетах военной помощи от США Украине Фото: госсекретарь США Марко Рубио (flickr.com)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки не прекратили поставки оружия Украине. Штаты также сотрудничают со странами НАТО по этому вопросу.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время выступления в Госдепартаменте.

У Рубио спросили, готова ли администрация президента США Дональда Трампа принять дополнительный законопроект о военной помощи Украине. На что госсекретарь ответил, что это не ему решать.

Он заявил, что все то, что было утверждено Конгрессом ранее для помощи Украине продолжается.

"На самом деле, если украинцы и просили о чем-то дополнительном, то о средствах ПВО. О Patriot, которых у нас, честно говоря, нет. Но мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками по НАТО. У союзников по НАТО есть несколько батарей ракет Patriot, которые они могли бы предоставить или передать украинцам для защиты, например, воздушного пространства Киева и других мест", - заявил Рубио.

По его словам США поддерживают эту идею и работают над ней вместе с партнерами. В то же время, он заявил, что пока никакая из стран не хочет отказываться от своих Patriot, а тех, что производят США - недостаточно.

Помощь США Украине

Напомним, в начале мая стало известно, что Госдепартамент США направил в Конгресс сообщение о лицензии на экспорт оружия в Украину. Сумма контракта составляла 50 миллионов долларов или более. Этот анонс стал первой продажей оружия, одобренной администрацией президента США Дональда Трампа. После возвращения Трампа в Белый дом новая военная помощь Украине не была замечена.

Также недавно Госдепартамент США одобрил пакет по получению и поддержке истребителей F-16 для Украины. Его стоимость составляет 310 млн долларов.

Кроме этого Соединенные Штаты Америки одобрили передачу ракет из Германии в Украину. Речь идет о более двух сотнях единиц.

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