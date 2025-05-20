Рубио сделал заявление о новых пакетах военной помощи от США Украине

Соединенные Штаты Америки не прекратили поставки оружия Украине. Штаты также сотрудничают со странами НАТО по этому вопросу.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время выступления в Госдепартаменте.

У Рубио спросили, готова ли администрация президента США Дональда Трампа принять дополнительный законопроект о военной помощи Украине. На что госсекретарь ответил, что это не ему решать.

Он заявил, что все то, что было утверждено Конгрессом ранее для помощи Украине продолжается.

"На самом деле, если украинцы и просили о чем-то дополнительном, то о средствах ПВО. О Patriot, которых у нас, честно говоря, нет. Но мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками по НАТО. У союзников по НАТО есть несколько батарей ракет Patriot, которые они могли бы предоставить или передать украинцам для защиты, например, воздушного пространства Киева и других мест", - заявил Рубио.

По его словам США поддерживают эту идею и работают над ней вместе с партнерами. В то же время, он заявил, что пока никакая из стран не хочет отказываться от своих Patriot, а тех, что производят США - недостаточно.