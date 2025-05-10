США одобрили передачу Украине ракет из Германии, в том числе и для Patriot, - NYT

Соединенные Штаты Америки одобрили передачу ракет из Германии в Украину. Речь идет о более двух сотен единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

В пятницу представитель Конгресса США заявил, что страна одобрила, чтобы Германия передала Украине 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет для системы ПВО Patriot.

"Критически необходимое оружие производится в Соединенных Штатах и не может быть экспортировано - даже если им владеет другая страна - без одобрения американского правительства", - добавило издание.

Также важно отметить, что ранее Украине передавали ракеты для HIMARS и другой артиллерии. Однако исходя из слов источника NYT, сейчас речь идет о 125 "дальнобойных ракетах".

Это значит, что эти ракеты, которые запускаются (как правило с РСЗО HIMARS или M270), веротяно, имеют большую дальность поражения. В случае с HIMARS, предел этой установки - 300 миль (480 км).

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