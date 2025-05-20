Рубіо зробив заяву про нові пакети військової допомоги від США Україні

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час виступу у Держдепартаменті.

У Рубіо запитали, чи готова адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалити додатковий законопроект щодо військової допомоги Україні. На що держсекретар відповів, що це не йому вирішувати.

Він заявив, що все те, що було затверджено Конгресом раніше для допомоги Україні триває.

"Насправді, якщо українці і просили про щось додаткове, то про засоби ППО. Про Patriot, яких у нас, чесно кажучи, немає. Але ми тісно співпрацюємо з нашими союзниками по НАТО. У союзників по НАТО є кілька батарей ракет Patriot, які вони могли б надати або передати українцям для захисту, наприклад, повітряного простору Києва та інших місць", - заявив Рубіо.

За його словами США підтримують цю ідею та працюють над нею разом з партнерами. Водночас, він заявив, що наразі ніяка з країн не хоче відмовлятися від своїх Patriot, а тих, що виробляють США - недостатньо.