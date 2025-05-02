Госдеп США утвердил пакет поддержки F-16 для Украины на 310 млн долларов
В пятницу Госдепартамент США одобрил пакет по обучению и поддержке истребителей F-16 для Украины. Стоимость пакета составляет 310 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пост ведомства в соцсети Х.
"Государственный департамент США принял решение одобрить возможную продажу Украине по линии иностранных военных продаж (FMS) пакета по обучению и обеспечению эксплуатации истребителей F-16, а также сопутствующего оборудования, на общую сумму около 310,5 миллиона долларов", - говорится в публикации.
Там добавили, что агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности направило соответствующее уведомление в Конгресс США.
Как пояснили в Госдепе, правительство Украины просит закупить оборудование и услуги для поддержки своих самолетов F-16. Закупка будет включать в себя следующие позиции, не относящиеся к оборонному оборудованию:
- модификации и модернизация самолетов;
- обучение персонала по эксплуатации, техническому обслуживанию и поддержке;
- запасные части, расходные материалы и аксессуары, а также услуги по ремонту и возврату;
- наземное оборудование для обслуживания;
- поставка и поддержка засекреченного и открытого программного обеспечения;
- засекреченные и открытые публикации и техническая документация;
- исследования и опросы;
- инженерная, техническая и логистическая поддержка со стороны правительства США и подрядчиков;
- а также другие логистические и программные элементы обеспечения.
"Предложенная продажа будет способствовать реализации внешнеполитических целей и задач в области национальной безопасности США, улучшая безопасность партнера, который играет важную роль в обеспечении политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - резюмировали в Госдепартаменте США.
США отправили Украине списанные F-16
Напомним, на днях в СМИ появилась информация, что Соединенные Штаты отправили в Украину списанные самолеты F-16. В частности, в сети появились кадры, как частично разобранные истребители загружают в украинский чартерный транспортный самолет Ан-124 в Аризоне. Согласно бортовым трекерам, самолет летел в Польшу. При этом, как уточнили в СМИ, неработоспособные F-16 отдают именно на запчасти.
Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский провел 2 мая совещание по боевой авиации. В частности, на встрече обсуждались предстоящие поставки дополнительных самолетов F-16.
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