Госдеп США утвердил пакет поддержки F-16 для Украины на 310 млн долларов

В пятницу Госдепартамент США одобрил пакет по обучению и поддержке истребителей F-16 для Украины. Стоимость пакета составляет 310 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пост ведомства в соцсети Х.

"Государственный департамент США принял решение одобрить возможную продажу Украине по линии иностранных военных продаж (FMS) пакета по обучению и обеспечению эксплуатации истребителей F-16, а также сопутствующего оборудования, на общую сумму около 310,5 миллиона долларов", - говорится в публикации.

Там добавили, что агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности направило соответствующее уведомление в Конгресс США.

Как пояснили в Госдепе, правительство Украины просит закупить оборудование и услуги для поддержки своих самолетов F-16. Закупка будет включать в себя следующие позиции, не относящиеся к оборонному оборудованию:

модификации и модернизация самолетов;

обучение персонала по эксплуатации, техническому обслуживанию и поддержке;

запасные части, расходные материалы и аксессуары, а также услуги по ремонту и возврату;

наземное оборудование для обслуживания;

поставка и поддержка засекреченного и открытого программного обеспечения;

засекреченные и открытые публикации и техническая документация;

исследования и опросы;

инженерная, техническая и логистическая поддержка со стороны правительства США и подрядчиков;

а также другие логистические и программные элементы обеспечения.

"Предложенная продажа будет способствовать реализации внешнеполитических целей и задач в области национальной безопасности США, улучшая безопасность партнера, который играет важную роль в обеспечении политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - резюмировали в Госдепартаменте США.