Рубио высказался о позиции Трампа в отношении Зеленского и Путина

По словам американского чиновника, Трамп "понимает, что "атаки" на Путина, независимо от того, как к нему лично относятся, загоняют президента Трампа в ситуацию, где его заставляют "нападать" на Путина, оскорблять его, выдвигать максималистские требования относительно того, что Россия должна платить за восстановление (Украины, - ред.)".

Как заявил Рубио, это вещи, которые обычно обсуждают на переговорах, но "когда о них говорят агрессивно, а президент - человек, который заключал соглашения всю свою жизнь, - то никто не сядет за стол переговоров".

"И после этого складывается впечатление, что, возможно, Зеленский не хочет мирного соглашения. Он говорит, что хочет, но, возможно, это не так. И это активное подрывание усилий по достижению мира вызывает глубокое разочарование у всех, кто участвовал в коммуникациях с ним накануне этой встречи", - высказался госсекретарь.

По мнению Рубио, американская сторона "напрасно потратила время" для встречи президентов США и Украины.

Отвечая на вопрос о комментариях сенатора-республиканца от Южной Каролины Линдси Грэма после встречи в Овальном кабинете о том, что Зеленский должен рассмотреть вопрос об отставке, Рубио ответил, что Трамп "не занял никакой позиции по этому поводу".

"Сегодня он (Трамп, - ред.) сказал: "Пусть он (президент Украины Владимир Зеленский, - ред.) вернется, когда будет готов к миру". Вот что он сказал", - высказался Рубио.

Также госсекретарь ответил на вопрос ведущей о том, что он сам ранее говорил о том, что Путину нельзя доверять в переговорах, и что именно этот аргумент пытался донести Зеленский во время разговора в Овальном кабинете, и не изменились ли в Белом доме позиция относительно доверия к словам главы Кремля.

"Вчера президент Трамп сказал перед прессой, что наш подход будет таким: "Доверяй, но проверяй"", - ответил госсекретарь США.

Рубио еще раз подчеркнул, что Трамп "заключал сделки всю свою жизнь", и что он "не станет жертвой какой-то фиктивной сделки, и мы все это понимаем, по крайней мере с нашей стороны".

"Так что цель здесь - дойти до того момента, когда можно будет выяснить, возможен ли мир вообще. Я не знаю, но, судя по тому, что они (представители РФ, - ред.) говорили ранее, думаю, что это возможно. Мы должны это понять", - высказался глава американской дипломатии.

Он также задался вопросом, какой европейский план завершения войны между РФ и Украиной.

"Я могу сказать, что один европейский лидер сказал мне (я не буду называть его имени), что план заключается в том, чтобы война продолжалась еще год, а тогда Россия будет настолько ослаблена, что будет умолять о мире. Это еще целый год убийств, еще год смертей, еще год разрушений. И, кстати, по моему мнению, это не очень реалистичный план", - сказал Рубио.

Спор между Зеленским и Трампом, и заявления лидеров после этого

Как сообщалось ранее, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Белый дом встретился с американским коллегой Дональдом Трампом. Во время беседы между ними и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом возник спор о перспективах подписания мирного соглашения и завершения войны в Украине.

Трамп заявлял, что Украина якобы недостаточно благодарна американской стороне за помощь, что страна не сможет выиграть войну с РФ, в Украине проблемы с мобилизацией и что Киеву следует прекратить огонь. Также президент США пригрозил сокращение поставок оружия для Украины.

Также Трамп обязал Зеленского подписать мирное соглашение с РФ, иначе Вашингтон "выйдет из процессов". В свою очередь Зеленский отметил, что Путин не выполняет подписанные документы. Также президент Украины покинул Белый дом, договор по полезным копалам, который должны были подписать стороны, так и не был подписан.

Позже в разговоре с журналистами Трамп заявил, что Зеленский переиграл на переговорах в Овальном кабинете, и что для возобновления переговоров украинский лидер должен подтвердить желание мира.

Впоследствии Зеленский в интервью FOX News объяснил, что спровоцировало спор между ним и президентом США Трампом. Также Зеленский выразил благодарность за поддержку народа США, президенту Дональду Трампу и Конгрессу, реагируя на просьбу главы Белого дома извиниться за поведение во время переговоров в Овальном кабинете. По словам Зеленского, некоторые вещи надо обсуждать без камер.

А также Зеленский заявил, что решение о его отставке может принять только народ Украины.