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Рубио исключил возможность платного прохода через Ормузский пролив

23:00 24.06.2026 Ср
2 мин
Госсекретарь США напомнил о жестком заявлении Трампа
aimg Валерий Ульяненко
Рубио исключил возможность платного прохода через Ормузский пролив Фото: Марко Рубио (Getty Images)
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Проход через Ормузский пролив будет бесплатным. Ни одна страна в мире не поддержит введение платы за него.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.

Он подчеркнул, что когда речь идет об открытии Ормузского пролива, подразумевается его полное открытие, ведь это международные водные пути.

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Рубио также убежден, что ни одна страна на планете не поддержит введение платы за проход по Ормузу.

"Я думаю, все будут против этого. Я думаю, весь мир будет против любого механизма, предусматривающего взимание платы за использование международного водного коридора. Это просто, и наш президент (США Дональд Трамп, - ред.) уже сказал, что этого не произойдет", - заявил американский госсекретарь.

Напомним, в ночь на 18 июня Дональд Трамп подписал рамочное соглашение с Ираном. Ожидалось, что подписание документа состоится в пятницу, но стороны достигли договоренностей раньше.

Этот документ предусматривает прекращение огня сроком 60 дней, полное открытие Ормузского пролива для прохода гражданскими судами, а также старт переговоров по ядерной программе Ирана.

Уже на следующий день в СМИ сообщали, что Тегеран якобы ограничил проход судов через Ормуз, однако позже в иранском МИД опровергли эту информацию.

Отметим, CNN писало, что Вашингтон и Тегеран договорились о создании специальной "линии связи", которая позволит обеспечить безопасное движение судов по Ормузскому проливу.

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