Трамп объявил о полном открытии Ормузкого пролива

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив "полностью открыт" и 21 июня через него вывели нефти, чем когда-либо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Во время общения с прессой лидер США сказал, что "у нас все хорошо идет" касаемо темы пролива.

"Вчера через него прошло больше нефти, чем когда-либо прежде. Вы, вероятно, видите, что у нас настоящей нефтяной фонтан. Пролив полностью открыт. Вы это знаете. Мы ведем переговоры, посмотрим, чем все закончится", - сказал Трамп.

После он вновь добавил, что пролив открыл, а также подчеркнул, что теперь есть страна, которая "никогда не получит ядерное оружие" (речь про Иран).