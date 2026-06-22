США и Иран создадут "линию связи" для прохода по Ормузу, - CNN

Соединенные Штаты и Иран договорились о создании специальной "линии связи". Она позволит обеспечить безопасное движение судов через Ормузский пролив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

О создании "линии связи" совместно заявили посредники на переговорах в Швейцарии - Катар и Пакистан. Новый канал коммуникации должен помочь избежать инцидентов и недоразумений на воде.

Согласно меморандуму, безопасное движение торговых судов гарантируется на 60 дней. В течение этого времени Иран обязался сделать все возможное, чтобы корабли могли свободно, безопасно и бесплатно проходить из Персидского залива в Оманское море и обратно.

CNN напоминает, что Ормузский пролив был одним из главных рычагов влияния Тегерана на протяжении всего переговорного процесса.

Еще 20 июня иранское военное командование угрожало полностью перекрыть этот важный морской путь. Таким образом Иран хотел ответить на удары Израиля по Ливану и якобы невыполнение Вашингтоном условий о прекращении войны.

Напряженность усилил и американский лидер Дональд Трамп. Он пригрозил взять пролив под контроль США, из-за чего дипломатические переговоры оказались на грани срыва.

Переговоры между США и Ираном

Напомним, 21 июня в Швейцарии состоялись переговоры между Ираном и США. В то же время резкие заявления Дональда Трампа в отношении Тегерана затруднили диалог между сторонами. В частности, американский лидер допустил возможность возобновления атак против Ирана.