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США и Иран создадут "линию связи" для прохода по Ормузу, - CNN

12:18 22.06.2026 Пн
2 мин
Какова цель создания канала коммуникации между странами?
aimg Валерий Ульяненко
США и Иран создадут "линию связи" для прохода по Ормузу, - CNN Фото: Вашингтон и Тегеран планируют обеспечить безопасный проход по проливу (Getty Images)
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Соединенные Штаты и Иран договорились о создании специальной "линии связи". Она позволит обеспечить безопасное движение судов через Ормузский пролив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

О создании "линии связи" совместно заявили посредники на переговорах в Швейцарии - Катар и Пакистан. Новый канал коммуникации должен помочь избежать инцидентов и недоразумений на воде.

Согласно меморандуму, безопасное движение торговых судов гарантируется на 60 дней. В течение этого времени Иран обязался сделать все возможное, чтобы корабли могли свободно, безопасно и бесплатно проходить из Персидского залива в Оманское море и обратно.

CNN напоминает, что Ормузский пролив был одним из главных рычагов влияния Тегерана на протяжении всего переговорного процесса.

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Еще 20 июня иранское военное командование угрожало полностью перекрыть этот важный морской путь. Таким образом Иран хотел ответить на удары Израиля по Ливану и якобы невыполнение Вашингтоном условий о прекращении войны.

Напряженность усилил и американский лидер Дональд Трамп. Он пригрозил взять пролив под контроль США, из-за чего дипломатические переговоры оказались на грани срыва.

Переговоры между США и Ираном

Напомним, 21 июня в Швейцарии состоялись переговоры между Ираном и США. В то же время резкие заявления Дональда Трампа в отношении Тегерана затруднили диалог между сторонами. В частности, американский лидер допустил возможность возобновления атак против Ирана.

Такие заявления прозвучали на фоне повторного перекрытия Ираном Ормузского пролива. Кроме того, напряженная ситуация в Ливане также негативно сказывается на перспективах урегулирования конфликтов в регионе.

Одним из ключевых вопросов для Вашингтона остается иранская ядерная программа. Накануне Трамп резко отреагировал на высказывания президента Ирана Масуда Пезешкиана об обогащении урана, призвав его "осторожнее подбирать слова".

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