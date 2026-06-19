В МИД Ирана объяснили, что происходит с закрытием Ормузского пролива

Министерство иностранных дел Ирана официально опровергло появившуюся в средствах массовой информации информацию о перекрытии иранской стороной стратегически важного Ормузского пролива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи, которое цитирует New York Post .

По словам официального представителя министерства иностранных дел Ирана, Тегеран продолжает выполнять свои международные обязательства по обеспечению безопасности морских путей в регионе.

Багаи подчеркнул, что вооруженные силы страны действуют в рамках ранее подписанных соглашений:

"Вооруженные силы Исламской Республики Иран в соответствии с меморандумом о прекращении войны от 28 июня 2026 года приняли необходимые меры для обеспечения безопасного прохода торговых судов через Ормузский пролив, и судоходство в этом районе продолжается", - заявил представитель МИДа.

Читайте также: "Им конец": Трамп сделал резкое заявление о соглашении с Ираном

КВИР требует заблокировать пролив

В то же время внутри самого Ирана разгорелся конфликт между дипломатами и военно-политическим крылом. Другое иранское агентство Tasnim, напрямую связанное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), опубликовало материал, в котором фактически осудило мирную позицию Министерства иностранных дел.

Представители СМИ КВИР открыто призвали игнорировать договоренности о прекращении огня: