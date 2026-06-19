В МИД Ирана объяснили, что происходит с закрытием Ормузского пролива
Министерство иностранных дел Ирана официально опровергло появившуюся в средствах массовой информации информацию о перекрытии иранской стороной стратегически важного Ормузского пролива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи, которое цитирует New York Post.
По словам официального представителя министерства иностранных дел Ирана, Тегеран продолжает выполнять свои международные обязательства по обеспечению безопасности морских путей в регионе.
Багаи подчеркнул, что вооруженные силы страны действуют в рамках ранее подписанных соглашений:
"Вооруженные силы Исламской Республики Иран в соответствии с меморандумом о прекращении войны от 28 июня 2026 года приняли необходимые меры для обеспечения безопасного прохода торговых судов через Ормузский пролив, и судоходство в этом районе продолжается", - заявил представитель МИДа.
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КВИР требует заблокировать пролив
В то же время внутри самого Ирана разгорелся конфликт между дипломатами и военно-политическим крылом. Другое иранское агентство Tasnim, напрямую связанное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), опубликовало материал, в котором фактически осудило мирную позицию Министерства иностранных дел.
Представители СМИ КВИР открыто призвали игнорировать договоренности о прекращении огня:
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Прямое обращение: "Господин Багаи! Вместо того чтобы отрицать, примите меры по закрытию Ормузского пролива! По крайней мере, не выполняйте меморандум о взаимопонимании в одностороннем порядке!" - говорится в публикации Tasnim.
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Аргументация радикалов: в Корпусе стражей исламской революции утверждают, что противоположная сторона якобы официально нарушила меморандум, поэтому у Ирана нет никаких оправданий для дальнейшего выполнения своих обязательств по открытию пролива для международного судоходства.
Напомним, 17 июня президент США Дональд Трамп официально подтвердил подписание меморандума о взаимопонимании с Ираном. Этот документ предусматривает прекращение огня сроком на 60 дней, полное открытие Ормузского пролива для гражданских судов, а также начало переговоров по ядерной программе Тегерана. Официальное подписание мирного соглашения запланировано на 19 июня в Женеве.