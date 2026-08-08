ua en ru
Сб, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Продавцов из Wildberries ждут массовые банкротства, - источник Reuters

02:07 08.08.2026 Сб
2 мин
Будет ли что-нибудь делать Кремль, чтобы спасти мелкий бизнес?
aimg Филипп Бойко
Продавцов из Wildberries ждут массовые банкротства, - источник Reuters Фото: пожар на складе Wildberries в РФ (Скриншот)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

У России нет достаточно средств, чтобы спасти продавцов, пострадавших от украинских атак на склады маркетплейса Wildberries. То, что произошло с маркетплейсом, контролирующим половину рынка электронной коммерции в стране, – серьезный удар по экономике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным источника агентства, приближенного к Кремлю, будет волна банкротств.

"Ни у кого нет таких денег, чтобы поддержать продавцов. Речь идет о сотнях миллиардов рублей", - сказал источник.

Проблема состоит еще и в том, что значительная часть продавцов на Wildberries – это индивидуальные предприниматели (ИП). А они по закону РФ несут ответственность за долги своим имуществом.

Другими словами, те, кто потерял товар не по собственной вине, при наличии кредитов могут потерять все или большую часть активов. Торгово-промышленная палата предложила правительству изменить процедуру банкротства, чтобы не допустить подобную ситуацию.

Российские власти обсуждают пакет поддержки для продавцов, который, однако, не включает прямые выплаты пострадавшим. Рассматриваются кредитные каникулы, льготные кредиты и налоговые льготы, но насколько быстро сможет государство помочь продавцам, которым уже сейчас нужно выплачивать долги - неизвестно.

Контекст новости

По крайней мере, 20 логистических хабов Wildberries подверглись атакам украинских беспилотников, а некоторые сгорели дотла. В результате компания потеряла 1,18 миллиона квадратных метров складских мощностей.

Из последних атак стало известно об ударах по составу Wildberries в Екатеринбурге. Город расположен на расстоянии более 1700 км от границы с Украиной.

Последствия ударов по Wildberries уже ощущаются на разных уровнях экономики России. По оценкам, ремонт компании может обойтись России в четверть годового дефицита бюджета – из-за оттока продавцов оборот маркетплейса уже сократился на четверть.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Дрони
Новости
Продавцов из Wildberries ждут массовые банкротства, - источник Reuters
Продавцов из Wildberries ждут массовые банкротства, - источник Reuters
Аналитика
За год никто из бизнеса не жаловался на давление официально: интервью с заместителем Генпрокурора Крымом
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия За год никто из бизнеса не жаловался на давление официально: интервью с заместителем Генпрокурора Крымом