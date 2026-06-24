ua en ru
Чт, 25 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Рубіо виключив платний прохід Ормузькою протокою

23:00 24.06.2026 Ср
2 хв
Держсекретар США нагадав про жорстку заяву Трампа
aimg Валерій Ульяненко
Рубіо виключив платний прохід Ормузькою протокою Фото: Марко Рубіо (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Прохід Ормузькою протокою буде безплатним. Жодна країна у світі не підтримає запровадження плати за нього.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.

Він наголосив, що коли йдеться про відкриття Ормузької протоки, мається на увазі її повне відкриття, адже це міжнародні водні шляхи.

Читайте також: Трамп оголосив про повне відкриття Ормузької протоки

Рубіо також висловив переконання, що жодна країна на планеті не підтримає введення плати за прохід Ормузом.

"Я думаю, всі будуть проти цього. Я думаю, весь світ буде проти будь-якого механізму, який передбачає стягнення плати за використання міжнародного водного коридору. Це просто, і наш президент (США Дональд Трамп, - ред.) уже сказав, що цього не станеться", - заявив американський держсекретар.

Нагадаємо, в ніч на 18 червня Дональд Трамп підписав рамкову угоду з Іраном. Очікувалося, що підписання документа відбудеться в п'ятницю, але сторони досягли домовленостей раніше.

Цей документ передбачає припинення вогню строком на 60 днів, повне відкриття Ормузької протоки для проходу цивільними судами, а також старт переговорів щодо ядерної програми Ірану.

Вже наступного дня у ЗМІ повідомляли, що Тегеран нібито обмежив прохід суден через Ормуз, проте пізніше в іранському МЗС спростували цю інформацію.

Зазначимо, CNN писало, що Вашингтон і Тегеран домовилися щодо створення спеціальної "лінії зв'язку", яка дозволить забезпечити безпечний рух суден Ормузькою протокою.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Марко Рубіо Ормузька протока
Новини
Українські морські дрони готують до нових місій у Чорному морі
Українські морські дрони готують до нових місій у Чорному морі
Аналітика
Відома мережа магазинів "біля дому" на порозі банкрутства: що чекає на ритейлера
Ірина Костюченкокореспондентка розділу "Бізнес" Відома мережа магазинів "біля дому" на порозі банкрутства: що чекає на ритейлера