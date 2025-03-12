Рубио о соглашении по ископаемым: я бы не засчитывал это как гарантию безопасности для Украины
США не будут рассматривать соглашение о полезных ископаемых как гарантию безопасности для Украины. Но это даст США заинтересованность для защиты Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственного секретаря Марко Рубио, которого цитирует The Guardian.
Он заявил, что Украине нужны достаточные средства сдерживания будущих атак. Как сообщают СМИ, Рубио подчеркнул, что европейцы "должны быть вовлечены в этом вопросе".
"Соглашение по ископаемым выгодно для обеих сторон. С одной стороны, она способствует долгосрочному процветанию и безопасности, из-за их экономического роста, их ВВП должен расти и это дает им инструмент и возможность финансировать свою оборону", - заявил Рубио.
Госсекретарь отметил, что не засчитывал бы соглашение о ресурсах как гарантию безопасности для Украины.
"Я бы не засчитывал это (соглашение по ископаемым, - ред.) как гарантию безопасности, но, конечно, если США будут иметь экономический интерес, генерирование доходов для нашего народа, США будут иметь и интерес в том, чтобы его защищать от угроз", - сказал он.
Соглашение об ископаемых между Украиной и США
Напомним, Украина и США пытаются заключить соглашение о редкоземельных материалах. В рамках этого соглашения американская сторона получит доступ и возможность добычи стратегически важных ресурсов на территории Украины.
Украина в свою очередь хочет получить гарантии безопасности от США. Однако администрация президента США Дональда Трампа не считает, что соглашение должно быть частью гарантий безопасности.
Известно, что по соглашению Украина и США должны создать совместный Инвестиционный фонд. Украина должна будет вносить в него 50% всех поступлений, полученных от будущей монетизации всех соответствующих природноресурсных активов и соответствующих объектов инфраструктуры. США со своей стороны будут делать соответствующие взносы.
Фонд будет инвестировать средства в развитие, восстановление и безопасность Украины. Им будут управлять правительства обеих стран.
Подробнее о том что такое редкоземельные материалы и как появилась идея о сделке - в материале РБК-Украина.
Добавим, что вчера, 11 марта, в Саудовской Аравии прошли переговоры команд Украины и США. Однако во время встречи соглашение не было подписано. Подробнее о результатах переговоров - по ссылке.
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