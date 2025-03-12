Рубио о соглашении по ископаемым: я бы не засчитывал это как гарантию безопасности для Украины

США не будут рассматривать соглашение о полезных ископаемых как гарантию безопасности для Украины. Но это даст США заинтересованность для защиты Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственного секретаря Марко Рубио, которого цитирует The Guardian .

Он заявил, что Украине нужны достаточные средства сдерживания будущих атак. Как сообщают СМИ, Рубио подчеркнул, что европейцы "должны быть вовлечены в этом вопросе".

"Соглашение по ископаемым выгодно для обеих сторон. С одной стороны, она способствует долгосрочному процветанию и безопасности, из-за их экономического роста, их ВВП должен расти и это дает им инструмент и возможность финансировать свою оборону", - заявил Рубио.

Госсекретарь отметил, что не засчитывал бы соглашение о ресурсах как гарантию безопасности для Украины.

"Я бы не засчитывал это (соглашение по ископаемым, - ред.) как гарантию безопасности, но, конечно, если США будут иметь экономический интерес, генерирование доходов для нашего народа, США будут иметь и интерес в том, чтобы его защищать от угроз", - сказал он.