Не только редкоземельные металлы. В чем суть соглашения между Украиной и США

Украина и США фактически выработали окончательный вариант соглашения о полезных ископаемых. Он носит предварительный характер и касается только будущих лицензий и разработок, а не текущей добычи, вскоре документ подпишут обе стороны.

РБК-Украина в материале ниже расписало суть соглашения, что предшествовало окончательному варианту и чего ожидать дальше.

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Что такое редкоземельные металлы

К редкоземельным металлам относят группу химических элементов (скандий, иттрий и лантаноиды) с уникальными физическими и химическими свойствами. Примечательно, что большую часть добычи редкоземельных металлов контролирует Китай.

В частности, к таким металлам относятся лантаноиды (15 элементов: лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций). Среди них также скандий (Sc) и иттрий (Y), которые имеют сходные физико-химические свойства.

Эти металлы используются в высокотехнологичных отраслях: электронике, военной промышленности, авиакосмической технике, производстве магнитов, аккумуляторов, лазеров, оптического стекла и тому подобное.

Украина имеет значительный потенциал по редкоземельным металлам. В частности основными месторождениями и перспективными районами являются Мазуровское месторождение, поселок Добровеличковка (Кировоградская область), Украинский кристаллический щит, Донбасс и Криворожский бассейн, Приазовский железорудный район.

В целом Украина обладает значительными залежами редких металлов, а именно:

Литий - около трети от общих подтвержденных запасов в Европе, что составляет примерно 3% мировых ресурсов.

Графит - входит в пятерку стран-лидеров по запасам.

Титан - входит в десятку мировых лидеров, а Стремигородское месторождение в Житомирской области является одним из крупнейших в мире.

Урановые руды - Украина занимает первое место в Европе и 11-е в мире по их запасам.

Кроме того, на территории страны обнаружены значительные залежи других критически важных ресурсов, в частности марганца, железа, золота, свинца, цинка, кобальта, никеля, меди, циркония и так далее.

Украина уже длительное время осуществляет добычу урана, титана и графита, тогда как разработка литиевых месторождений пока находится на этапе обсуждения. Также есть потребность в дальнейших геологических исследованиях для более точной оценки ресурсной базы.

Как появилась идея о "редкоземах"

Идея о соглашении о "редкоземах" берет свое начало с плана победы президента Владимира Зеленского. Он напомнил, что в Украине сосредоточены природные ресурсы и, в том числе, критически важные металлы ценой в триллионы долларов США.

Он подчеркнул, что залежи критических ресурсов в Украине вместе с глобально важным потенциалом Украины в производстве энергии и продовольствия - являются одними из ключевых захватнических целей России в войне.

"Украина предлагает США вместе с определенными партнерами, в частности это Евросоюз, частью которого Украина - будет, и с другими партнерами в мире, - заключить специальное соглашение о совместной защите имеющихся в Украине критических ресурсов, совместного инвестирования и использования соответствующего экономического потенциала. Это также - мир благодаря силе. Экономической силе", - заявлял Зеленский, представляя план победы.

При этом, как писало Financial Times, этот пункт был фактически разработан для Трампа и должен был его заинтересовать. Что в итоге и произошло. Американский президент быстро подхватил эту тему, но начал продвигать в максимально выгодной для себя плоскости.

В частности он заявил, что США могут продолжать помощь Украине в обмен на украинские редкоземельные металлы. После чего он подписал указ о назначении Кита Келлога специальным посланником по вопросам Украины и России, с которым вопрос "редкоземельных металлов" Киев в итоге также обсуждал.

"Мы говорим с ними (Украиной и РФ, - ред.) прямо сейчас, мы работаем над соглашениями, чтобы у нас были гарантии и другие вещи. Мы говорим Украине, что у них есть действительно ценные редкоземельные металлы", - заявлял Трамп.

После чего начались разговоры о заключении потенциальной сделки между Украиной и США. Трамп сказал, что хочет заключить с Киевом соглашение, по которому Украина будет поставлять Соединенным Штатам нужные для электроники редкоземельные минералы в обмен на американскую помощь.

В свою очередь Зеленский заявлял, что Украина открыта к американским инвестициям. Однако оно должно содержать справедливые условия и гарантии безопасности.

Соглашение о "редкоземах": что разозлило Трампа

Первоначальное соглашение, которое предлагали США, предлагало распределить доходы от добычи украинских полезных ископаемых в соотношении 50 на 50. Однако украинская сторона отклонила такие условия. Как пояснил Зеленский, если бы речь шла о распределении доходов от полезных ископаемых, добытых на территориях, которые еще предстоит освободить, в частности при поддержке США и их оружия, такой вариант Киев мог бы рассмотреть.

Вторым проектом американская сторона предлагала Киеву признать долг в 500 миллиардов долларов от предоставленной помощи и создать специальный фонд, который бы находился под полным контролем Вашингтона и наполнялся средствами от добычи полезных ископаемых.

Поскольку ежегодная прибыль Украины от пользования недрами составляет около 2 миллиардов долларов, эти средства должны направляться в этот фонд. Президент Украины взамен заявил, что такие условия нельзя считать совместной инвестицией, поскольку Украина только наполняла бы фонд, тогда как США пользовались бы этими ресурсами.

Трамп в своих резких заявлениях неоднократно утверждал, что желает "возместить" предоставленную Украине помощь, объем которой, по его словам, якобы составляет "500 млрд долларов". Впоследствии он цифру уменьшил до 350.

Однако Зеленский отверг такие обвинения. Глава государства подчеркивал, что предоставленная США помощь составила не 500, не 350 млрд долларов, а около 100 млрд. Более того, он добавил, что не собирается признавать эту помощь как "долг", ведь он договорился с тогдашней администрацией президента США Джо Байдена, что это была грантовая помощь.

Зеленский также рассказывал, что по второму варианту соглашения Вашингтон предлагал, чтобы на каждый вложенный ими доллар Украина возвращала два, что означало бы 100% доходность американских инвестиций. Зеленский выразил сомнение, могут ли США получать такой уровень прибыли даже на мировом рынке вооружений, где они являются активным игроком.

Кроме того, во время пресс-конференции президент подчеркнул, что ни один из предложенных вариантов соглашения не содержал гарантий безопасности для Украины, на чем настаивал Киев.

Такие заявления украинского лидера разозлили Трампа и его администрацию. Он заявил, что "возродит соглашение" и безосновательно назвал Зеленского "диктатором" с 4% уровнем поддержки украинцев, а также призвал к проведению выборов в стране, которая находится в условиях военного положения.

"Да, я думаю, что я возрожу это соглашение, знаете, мы увидим, что произойдет, но я собираюсь возродить его, иначе он (Зеленский - ред.) будет не слишком счастлив. И посмотрите, пришло время выборов", - сказал Трамп.

Злобные комментарии Трампа продолжались, поскольку 12 февраля 2025 года министр финансов США Скот Бессент привез в Киев проект соглашения о партнерстве, но Зеленский не подписал это соглашение.

Президент Украины объяснил, что документ не отвечал украинским интересам. Зато в Белом доме назвали отказ Зеленского "недальновидным". Обсуждения между сторонами продолжались дальше. 19 февраля в Киев прибыл спецпредставитель Трампа Кит Келлог, с которым украинская сторона также вела переговоры по этому вопросу и передала США новые предложения по соглашению.

Позиция Зеленского по соглашению с США

Зеленский, реагируя на резкие комментарии Трампа сказал, что не обижается на слова американского коллеги. Впрочем, он продолжал подчеркивать, что Украине нужны гарантии безопасности в документе, которых там нет.

"Я не обижаюсь на Трампа за его слова, обижался, если бы был диктатором, а это не так... А слова, слова когда-то пройдут. Может когда-то и что-то хорошее обо мне скажут. Честно, важно, что обо мне думают украинцы", - сказал президент Украины.

Он пояснил, что соглашение подписывается на уровне министерств и отметил, что не позволил подписывать это соглашение, поскольку оно не отвечало украинским интересам.

"Должны быть именно инвестиции, и профит от них можно распределять. И также должны быть гарантии безопасности. Этого пока нет", - заявил президент.

Он неоднократно подчеркивал, что важно защитить Украину, чтобы "редкоземы" и другие ископаемые не достались россиянам бесплатно и акцентировал, что такое соглашение будет выгодно как Украине, так и американским компаниям, которые инвестируют в добычу.

Позже, как узнало РБК-Украина, во время телефонного разговора в президенты Зеленский и Трамп договорились, что Украина доработает проект меморандума о партнерстве и передаст его американской стороне, что в итоге и произошло. С тех пор соглашение претерпело изменения.

Что будет в итоговом документе

Вчера ряд западных СМИ, включая авторитетное издание Financial Times характеризовали окончательный вариант соглашения, к которому пришли стороны. В частности США отказались от требований на 500 млрд долларов потенциального дохода от украинских ресурсов.

Журналисты узнали, что из соглашения пропало первоначальное предложение администрации Трампа о создании инвестиционного фонда реконструкции, над которым США сохранят 100-процентный контроль.

Документ предусматривает, что будет создан фонд, куда Украина будет отчислять 50% будущих доходов от добычи полезных ископаемых, а также нефти и газа. Фонд будет инвестировать в проекты в Украине.

При этом деятельность фонда не будет распространяться на ресурсы, которые уже поступают в государственную казну Украины, то есть он не коснется деятельности "Нафтогаза" и "Укрнафты", крупнейших украинских производителей газа и нефти. В то же время СМИ обратили внимание, что в документе нет никаких упоминаний о гарантиях безопасности со стороны США, на которых изначально настаивал Киев.

Financial Times в Украине отмечало, что достигнутое соглашение - это лишь рамочное соглашение". Сегодня с объяснением в телеэфир вышел премьер Украины Денис Шмыгаль, который пояснил, что соглашение действительно имеет предварительный характер.

"По состоянию на сегодня это соглашение называется "Соглашением об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины". И фактически это предварительный договор, который предусматривает юридическое действие. Это будущее создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, где Украина и США на равных будут управлять этим фондом, наполнять его", - заявил Шмыгаль.

Он пояснил, что это соглашение напрямую привязано к гарантиям безопасности. Ни президент Украины, ни правительство Украины не будут рассматривать это соглашение и подписание в отрыве от гарантий безопасности Украины.

"Соответственно в этом предварительном соглашении пункт 10 собственно и говорит о том, что это соглашение о фонде составляет неотъемлемый элемент архитекторы двусторонних и многосторонних соглашений, а также конкретных шагов для установления длительного мира, укрепления экономически-безопасной устойчивости и отражения целей, определенных в преамбуле к этому соглашению. И правительство США поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности для создания прочного мира", - рассказал Шмыгаль.

Премьер сообщил, что соглашение уже подготовлено. И сегодня украинское правительство будет рассматривать его текст и уполномочивать министров для дальнейшего подписания.

"Это соглашение о будущем. То есть о будущих доходах. Вклад правительства Украины - это 50% всех поступлений, полученных от будущей монетизации всех соответствующих природно-ресурсных активов, которые есть в государственной собственности, а также соответствующих объектов инфраструктуры Украины", - рассказал Шмыгаль.

США также со своей стороны будут делать соответствующие взносы. Данный фонд будет инвестировать эти средства от Украины, от США в развитие Украины, в восстановление, в безопасность. Фондом будут управлять правительства Украины и США.

"Все решения будут приниматься только по решению обоих участников. То есть ничего без Украины не может быть принято в деятельности этого фонда. И чтобы избежать сомнений о таких будущих источниках поступления, они не включают нынешние источники поступления, которые не входят в состав общих доходов бюджета Украины", - акцентировал Шмыгаль.

Таким образом, уже существующие месторождения, объекты, лицензии, рента - не подлежат обсуждению при создании этого фонда. Речь идет лишь о будущих лицензиях, будущих разработках.

"Инфраструктура, которая используется для транспортировки или логистики может использоваться и существующая вероятно, но это уже будет оговорено в будущем соглашении об инвестиционном фонде. Которое, кстати, мы должны начать разрабатывать совместно с правительством США немедленно после подписания вот этого предварительного соглашения", - добавил Шмыгаль.

То есть это соглашение носит предварительный характер перед тем, как Украина начнет уже конкретно с привлечением международных юристов так глубоко прорабатывать соглашение о создании этого фонда.

Кто подпишет документ

Накануне СМИ писали, что документ по украинским недрам подпишут глава МИД Украины Сибига и госсекретарь США Рубио. Мол, будет происходить это в Вашингонте в присутствии прездентов Трампа и Зеленского.

Таким образом, после того, как украинское правительство сегодня уполномочит министров для подписания этого предварительного соглашения, а после делегации во время визита в США, где будут присутствовать представители правительства Украины, которые будут иметь полномочия подписать документ.

"После того как президенты Зеленский и Трамп договорятся о гарантиях безопасности, договорятся о том, как мы привязываем это предварительное соглашение к гарантиям безопасности от США для нашего государства в присутствии президентов представитель правительства подпишет этот предварительный договор", - уточнил Шмыгаль.

Далее начнется работа над имплементацией подходов к гарантиям безопасности и над разработкой конкретного соглашения о создании совместного фонда.

Отметим, что Трамп вечером вторника Трамп подтвердил, что Зеленский собирается приехать в Вашингтон "чтобы подписать соглашение о редкоземельных металлах и других вещах".

"Я слышал, что он приедет в пятницу. Конечно, мне это подходит, если он хочет. И он хотел бы подписать его вместе со мной. И я понимаю, что это большое дело, очень большое дело", - сказал Трамп.

Источник РБК-Украина на вопрос о том, когда состоится визит Зеленского в США сообщил, что "идет подготовка к визиту". Однако не предоставил подробностей.

Стоит заметить, что Зеленский ранее говорил о намерениях лично встретиться с Трампом перед тем, как глава Белого дома встретится с Путиным. Поскольку президент Украины хочет поговорить по урегулированию войны с американским лидером перед тем, как Трамп будет иметь встречу с российским диктатором. Больше о возможном визите главы государства в Вашингтон - в отдельном материале РБК-Украина.