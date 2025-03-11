30 дней тишины. О чем договорились США и Украина на переговорах в Саудовской Аравии и что дальше

Многочасовые переговоры Украины и США в Саудовской Аравии завершились. Сторонам удалось согласовать ряд вопросов, в том числе о временном прекращении огня и возобновлении военной помощи.

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О чем договорились на встрече в Джидде

Переговоры украинской и американской делегаций в саудовской Джидде продолжались около 8 часов. По завершении встречи Офис президента Украины опубликовал совместное заявление участников. В нем обе стороны подтвердили, что пришло время начать процесс установления длительного мира.

"Соединенные Штаты и Украина сделали важные шаги на пути восстановления надежного мира в Украине", - говорится в заявлении.

Делегации согласовали следующие вопросы:

Прекращение огня на 30 дней

В комюнике по итогам встречи указано, что Украина приняла предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня с возможностью его продления.

В то же время, реализация договоренности будет зависеть от взаимного выполнения обязательств Россией. США должны донести до сведения РФ, что взаимность с ее стороны является ключом к достижению мира.

Восстановление военной поддержки

США возобновят оказание военной помощи Украине и обмен разведывательными данными, которые были поставленны на "паузу" после напряженной дискуссии в Вашингтоне 28 февраля между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Белого дома Дональдом Трампом.

"Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь безопасности Украины", - отмечается в заявлении сторон.

Гуманитарные инициативы

Представители США и Украины во время встречи в Джидде сегодня также обсудили ряд гуманитарных инициатив: обмен военнопленными, освобождение из плена гражданских лиц, возвращение принудительно перемещенных украинских детей.

Решение этих вопросов является частью мирного процесса, в частности во время режима прекращения огня.

Достижение устойчивого мира

Команды обеих стран сформируют переговорные группы и должны немедленно начать консультации для обеспечения долгосрочной безопасности Украины. США обязались донести эти предложение России, а Украина отметила важность привлечения европейских партнеров к мирному процессу.

Соглашение о минералах

В конце заявления речь идет о будущем соглашения относительно полезных ископаемых, которое планировали заключить еще 28 февраля.

Отмечено, что президенты Украины и США договорились как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины, чтобы укрепить экономику Украины и обеспечить долгосрочное процветание и безопасность Украины.

Заявления сторон

Участники делегаций сделали ряд заявлений по поводу результатов сегодняшней встречи.

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский: "Украина согласилась на прекращение огня, теперь свою готовность должна показать РФ"

Во время вечернего обращения Владимир Зеленский рассказал, что США предложили установить 30-дневное прекращение огня, которое должно охватить не только ракетные и дроновые атаки, но и боевые действия на всей линии фронта. Украина согласилась, но теперь ключевой задачей для Штатов станет убедить Россию поддержать это решение.

Президент подчеркнул, что в случае соблюдения 30-дневного режима тишины Киев вместе с партнерами сможет подготовить рабочие документы, гарантирующие длительный мир и безопасность.

"Украина готова к миру. Свою готовность прекращать войну или продолжать войну должны показать и в России. Пришло время для полной правды", - подытожил Зеленский.

Руководитель ОП Андрей Ермак. Переговоры о прекращении огня стартуют на следующей неделе

Как рассказал глава украинской делегации в Джидде, руководитель ОП Андрей Ермак, делегации договорились, что на следующей неделе команды стран начнут говорить о всех деталях прекращения огня на техническом экспертном уровне.

"Мы говорили сегодня как партнеры и как друзья, говорили о том, что справедливо, о ситуации на поле боя. Был партнерский разговор двух стран, со страной, которая действительно хочет сделать все возможное, чтобы помочь нам принести справедливый мир. Для них важно наше мнение, наша позиция", - рассказал Ермак.

Министр иностранных дел Андрей Сибига: "Переговоры Украины и США стали шагом на опережение"

Глава МИД Украины отметил, что в совместном заявлении по итогам встречи Украина и США сделали шаг на опережение, доказывающий, что Украина готова продвигаться на пути к справедливому завершению войны.

Сибига объяснил, что договоренность о временном прекращении огня начнет действовать только в случае согласия на нее РФ.

"Почему важно именно такое временное прекращение огня - потому что это ни в коем случае не о замороженном конфликте. Речь идет лишь о попытке начать путь к завершению войны справедливым способом. Это также шаг, который демонстрирует, кто действительно заинтересован в мире", - отметил министр.

Андрей Сибига также обратил внимание, что в итоговом заявлении упоминается договоренность президентов Украины и США о подписании соглашения о минеральных ресурсах с последующими гарантиями Штатов относительно долгосрочного процветания и безопасности Украины. "Это то, к чему стремилась украинская сторона", - подчеркнул глава МИД.

США

Президент США Дональд Трамп. Снова пригласил Зеленского в Белый дом

Реагируя на завершение переговоров в Джидде, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что пригласит украинского президента Владимира Зеленского вернуться в Белый дом после его прошлого визита 28 февраля.

"Украина согласилась на прекращение огня недавно. Теперь нам нужно обратиться к России, и я надеюсь, что президент Путин согласится на это тоже, и мы начнем... Я думаю, есть большая разница между последним визитом (Зеленского, - ред.) в Овальный кабинет, это полное прекращение огня, на которое согласилась Украина, и надеюсь", - выразил надежду Трамп.

Американский президент отметил, что "США собираются встретиться с Россией либо сегодня, либо завтра".

"Если Россия согласится (на прекращение огня, - ред.), это будет прекрасно, если нет - это будет продолжаться, и много людей будет погибать дальше", - добавил он.

По словам Трампа, он намерен поговорить с лидером Кремля Владимиром Путиным, вероятно, уже на этой неделе.

"Я поговорю с Путиным, да... Для танго надо двое. Надеюсь, он также согласится (на прекращение огня, - ред.), и это будет 75% всего пути. Остальное - это согласование документа, обсуждение позиций на земле и т.д.", - сказал глава Белого дома.

Государственный секретарь США Марко Рубио: "Теперь мяч на стороне России"

Руководитель Государственного департамента США Марко Рубио, принимавший участие в переговорах, заявил, что Украина и США сделали "положительный шаг" во время сегодняшних переговоров, и выразил надежду, что Россия ответит взаимностью.

"Самый первый жест доброй воли, который мы могли бы увидеть от России - взять украинское предложение (о прекращении огня - ред.) и ответить на него "да", - заявил Рубио.

Советник по нацбезопасности президента США Майк Волц: "Мы перешли от обсуждений "должна ли война закончиться" к обсуждениям "как война должна закончиться"

На брифинге после переговоров Волц заявил, что Украина разделяет взгляды Трампа относительно мира и дала "очень конкретные предложения" по завершению войны.

"Не только на наше предложение о полном прекращении огня, детали которого есть в нашем совместном заявлении, мы также обсуждали дальнейшие детали того, как эта война должна закончиться, какие виды гарантий они должны иметь для их долговременной безопасности и процветания", - отметил он.

Волц на брифинге также ответил на вопрос, каким образом украинское предложение о перемирии на море и в воздухе превратилось в американское предложение о полном перемирии: "Президент Трамп дал всем четко понять: прекратиться должны все боевые действия".

Кроме того, Майк Волц анонсировал свою встречу с представителем РФ. Также известно, что госсекретарь США Марко Рубио проведет переговоры с министрами иностранных дел "Большой семерки" в следующие пару дней, а генсек НАТО Марк Рютте в четверг будет с визитом в Белом доме.

Чего ждать после переговоров

Исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в комментарии РБК-Украина объяснил, чего следует ожидать дальше после переговоров в Саудовской Аравии.

"Это только начало и важно, что отметили то, что Украина самозащищается, что Украина ведет борьбу. Поскольку учитывая определенные заявления части республиканцев, представляющих MAGA, казалось, в Соединенных Штатах это уже ставят под сомнение", - сказал Леонов.

По его словам, важно, что стороны отметили возможность прекращения огня на 30 дней и с последующим продолжением. Как следует из заявления, без предварительных условий. Ведь раньше Россия выдвигала требование - начинать перемирие, только при условии выполнения ее требований. Поэтому в дальнейшем США должны получить ответ от РФ.

"Не зря появились слухи, что Стив Виткофф может полететь в Москву 13 марта. Скорее всего, он будет и доносить, и говорить о дальнейших шагах", - отметил Леонов.

В то же время встреча Трампа и Путина возможна только если будут наработаны более масштабные договоренности.

"Я убежден, что встреча Трампа с Путиным должна состояться один на один, когда уже будет понятно, каким будет это соглашение, которое нужно подписать. когда будет понятно, что Россия готова на определенный формат прекращения огня. Потому что для Трампа важна встреча как для победителя - показать, что он чего-то добился. Если это будет просто встреча для того, чтобы просто встретиться, очевидно, его не поймут в Соединенных Штатах", - отметил эксперт.

Важно, что Украина продемонстрировала настроенность на конструктив, опровергая обвинения Трампа в адрес Зеленского, что он якобы "не хочет мира".

"Очевидно, Дональду Трампу нужно что-то быстрое. И прекратить огонь - это как раз то быстрое, что может произойти. И если уж Россия будет отказываться, то тогда Россия будет отвечать за неготовность и нежелание начать мирный процесс", - заявил Леонов.

В свою очередь нормализация отношений с Украиной будет зависеть от ответа со стороны России и от реакции президента США лично.

"Самый главный знак - это должно быть восстановление полного обмена разведданными, восстановление помощи и дальнейшие шаги к подписанию соглашения о полезных ископаемых. Здесь пока не понятно, в каком объеме, то есть все сказано в общих фразах. Очевидно, это будет решаться по реакции России и по реакции Дональда Трампа. Потому что сейчас все выглядит отложенным на будущее. Кроме того, что должно произойти прекращение огня на 30 дней", - сказал Леонов.

При подготовке использовались: текст заявления по итогам встречи на сайте ОП, заявления участников переговоров на брифинге, сообщение главы МИД Андрея Сибиги в Facebook, вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского, заявления Дональда Трампа, публикация SkyNews, комментарий для РБК-Украина исполнительного директора центра "Пента" Александра Леонова.