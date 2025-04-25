Рубио опроверг, что от Украины требовали отказаться от Крыма, - глава МИД Польши
Госсекретарь США Марко Рубио опроверг, что от Украины требовали отказа от Крыма. Такое заявление он сделал в разговоре с главой МИД Польши Радославом Сикорским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Сикорского Gazeta Wyborcza.
Глава МИД Польши провел телефонный разговор с государственным секретарем США в среду, 23 апреля. Сикорский отметил, что Рубио в разговоре с ним отрицал, что от Украины требовали признать Крым российским.
"Могу передать, потому что это будет служить делу, что госсекретарь США Марко Рубио опроверг сообщения СМИ о том, что Соединенные Штаты требовали от Украины юридически отказаться от Крыма. Это важный сигнал", - отметил польский министр.
По его словам, Рубио также заверил, что Украина как суверенное государство должна иметь право развивать свою армию и оборонную промышленность.
Требования США по Крыму
Ранее Bloomberg сообщил, что США рассматривают признание Крыма российским в контексте мирного соглашения между РФ и Украиной. Несколько дней спустя западные медиа опубликовали информацию о возможном "мирном плане" Дональда Трампа, который предусматривает признание Крыма частью России, отказ Украины от НАТО и другие условия.
Президент Украины Владимир Зеленский после сообщений СМИ категорически заявил, что Украина не признает свои территории частью России.
На этой неделе, 23 апреля, после встречи представителей Украины, Европы и США в Лондоне, где не было госсекретаря Марко Рубио, Трамп возмутился позицией Зеленского и заявил, что его слова которые усложняют мирное урегулирование.
Также Зеленский сообщил, что в Лондоне наработали новые предложения по мирному соглашению, учитывая позицию Украины. Их уже передали Трампу.
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