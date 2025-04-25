Рубио опроверг, что от Украины требовали отказаться от Крыма, - глава МИД Польши

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг, что от Украины требовали отказа от Крыма. Такое заявление он сделал в разговоре с главой МИД Польши Радославом Сикорским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Сикорского Gazeta Wyborcza .

Глава МИД Польши провел телефонный разговор с государственным секретарем США в среду, 23 апреля. Сикорский отметил, что Рубио в разговоре с ним отрицал, что от Украины требовали признать Крым российским.

"Могу передать, потому что это будет служить делу, что госсекретарь США Марко Рубио опроверг сообщения СМИ о том, что Соединенные Штаты требовали от Украины юридически отказаться от Крыма. Это важный сигнал", - отметил польский министр.

По его словам, Рубио также заверил, что Украина как суверенное государство должна иметь право развивать свою армию и оборонную промышленность.