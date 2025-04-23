"Последнее предложение Трампа": Axios раскрыло, что мирный план предлагает Украине и РФ

США ожидают ответа Киева на мирные рамки, представленные в "окончательном предложении" американского президента Дональда Трампа. Они включают, в частности, заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" Вашингтоном Крыма как часть РФ, отмену санкций и не только..

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Отмечается, что Штаты ожидают от украинской стороны ответа и такой мирный план уже 23 апреля, рассказали американскому изданию источники, которые непосредственно знакомы с предложением.

Также западное СМИ пишет, что одностраничный документ, который США представили украинским чиновникам в Париже на прошлой неделе, описывает подобные условия как "окончательное предложение" Трампа.

Белый дом настаивает, что готов отступить от "мирных инициатив", если стороны в ближайшее время не заключат соглашение.

Как пишет Axios, предложение Трампа потребовало бы серьезных уступок от президента Украины Владимира Зеленского, который ранее исключал согласование оккупации Россией Крыма и части четырех областей на востоке страны.

И хотя российский диктатор Владимир Путин, как сообщается, предложил "заморозить" нынешнюю линию фронта, чтобы достичь соглашения, ранее он отклонил другие элементы американской структуры, такие как европейские миротворческие силы на территории Украины, говорится в публикации западных СМИ.

Источник Axios, близкий к украинскому правительству, сообщил, что официальный Киев считает это предложение очень предвзятым в отношении России.

"Предложение очень четко говорит о том, какие ощутимые выгоды получает Россия, но лишь расплывчато и в целом говорит о том, что Украина собирается получить", - цитирует украинского чиновника американское издание.

Что может получить РФ по предложению Трампа

"Де-юре" признание США контроля России в Крыму,

"де-факто" признание оккупации Россией частей Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей,

обещание, что Украина не станет членом НАТО - при этом в тексте отмечается, что Украина может стать частью Европейского Союза,

отмена санкций в отношении РФ, введенных с 2014 года,

расширение экономического сотрудничества с США, в частности в энергетическом и промышленном секторах.

Что "предложение Трампа" предлагает Украине

"Надежная гарантия безопасности" с участием специальной группы европейских стран и потенциально также неевропейских стран-единомышленников (документ расплывчато говорит о том, как будет функционировать эта миротворческая операция, и не упоминает об участии США, отмечает Axios),

возвращение небольшой части Харьковской области, оккупированной российскими захватчиками,

беспрепятственный проход по реке Днепр, которая проходит вдоль линии фронта на юге Украины,

компенсация и помощь на восстановление - хотя в документе не указано, откуда именно будет браться финансирование.

Другие элементы плана - вопросы по ЗАЭС и недрам

Запорожская атомная электростанция, ныне оккупированная войсками РФ, будет считаться и украинской, но будет управляться США. При этом электроэнергия от АЭС будет поставляться как в Украину, так и в Россию, говорится в публикации Axios.

В документе также упоминается американо-украинское соглашение по полезным ископаемым, которое, по словам Трампа, будет подписано в четверг.

Разработка плана

Также Axios пишет, что план был разработан после того, как спецпосланник Трампа Стив Уиткофф встречался с Путиным более четырех часов на прошлой неделе.

После представления плана российский диктатор предложил приостановить вторжение своей страны вдоль текущей линии фронта в рамках потенциальной сделки, писало Financial Times.

Это вроде бы "самый большой жест" со стороны Путина, который "сигнализирует о его желании заключить мир, но европейские чиновники остаются скептическими", говорится в публикации западных СМИ.

Келлог едет в Лондон, Уиткофф - в Москву

Планируется, что Уиткофф на этой неделе поедет в Москву для своей четвертой встречи с Путиным. В частности, об этом 22 апреля объявил Белый дом.

Также ожидается, что Уиткофф и государственный секретарь США Марко Рубио пропустят переговоры в Лондоне в среду, 23 апреля, с участием официальных лиц США, Украины, Франции, Германии и Великобритании. Оба ранее планировали принять участие. Вместо этого ожидается, что делегацию США возглавит посол Украины Кит Келлог.

Ожидается, что предложение США станет частью обсуждений, передает Axios.

Делегация от Украины хочет сначала говорить о прекращении огня

Официальный представитель США, который участвовал в дискуссиях, сказал, что Рубио и Уиткофф работали вместе, чтобы "разработать структуру, которая приблизит нас к прекращению войны".

Однако чиновник США сказал американским СМИ, что в течение последних 24 часов со стороны украинцев были признаки того, что они хотят обсудить 30-дневное прекращение огня во время встреч в среду в Лондоне, а не рамки мирного плана Трампа.

"Принято решение, чтобы министр не ездил в Лондон. Вместо этого делегация США продолжит переговоры с британскими и украинскими коллегами", - сказал чиновник в разговоре с Axios.

Добавим, Рубио написал в Twitter, что провел "продуктивный" разговор со своим британским коллегой и с нетерпением ждет "продолжения" после дискуссий в Лондоне.

А пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт рассказала журналистам во вторник, что "переговоры продолжаются, и, надеюсь, мы движемся в правильном направлении".