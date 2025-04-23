"Может потерять всю Украину". Трамп раскритиковал заявление Зеленского по Крыму

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина не признает оккупацию Крыма вредят мирным переговорам с Россией.

Трамп обратил внимание, что издание The Wall Street Journal опубликовало фото Зеленского и его заявление о том, что "Украина юридически не признает оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить".

По словам Трампа, это заявление вредит мирным переговорам с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад под эгидой тогдашнего президента США Барака Обамы и даже не является предметом обсуждения.

"Никто не требует от Зеленского признать Крым российской территорией, но если ему нужен Крым, то почему они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда его передали России без единого выстрела? В этом районе также находились, в течение многих лет до "передачи Обаме", крупные базы российских подводных лодок. Именно такие подстрекательские заявления, как у Зеленского, затрудняют урегулирование этой войны. Ему нечем похвастаться", - написал Трамп.

Он заявил, что сейчас ситуация для Украины тяжелая: "можно получить мир или воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну".

"Я не имею ничего общего с Россией, но имею много общего с желанием спасти, в среднем, пять тысяч российских и украинских солдат в неделю, которые погибают ни за что", - заявил Трамп.

Американский президент уверен, что заявление Зеленского о Крыме "ничего не даст, кроме продолжения "поля убийства", а этого никто не хочет".

"Мы очень близки к соглашению, но человек, у которого "нет карт для игры", должен сейчас, наконец, сделать это. Я с нетерпением жду возможности помочь Украине и России выбраться из этого полного и тотального бардака, который никогда бы не начался, если бы я был президентом", - подчеркнул он.