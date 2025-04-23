"Может потерять всю Украину". Трамп раскритиковал заявление Зеленского по Крыму
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина не признает оккупацию Крыма вредят мирным переговорам с Россией.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп написал в Truthsocial.
Трамп обратил внимание, что издание The Wall Street Journal опубликовало фото Зеленского и его заявление о том, что "Украина юридически не признает оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить".
По словам Трампа, это заявление вредит мирным переговорам с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад под эгидой тогдашнего президента США Барака Обамы и даже не является предметом обсуждения.
"Никто не требует от Зеленского признать Крым российской территорией, но если ему нужен Крым, то почему они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда его передали России без единого выстрела? В этом районе также находились, в течение многих лет до "передачи Обаме", крупные базы российских подводных лодок. Именно такие подстрекательские заявления, как у Зеленского, затрудняют урегулирование этой войны. Ему нечем похвастаться", - написал Трамп.
Он заявил, что сейчас ситуация для Украины тяжелая: "можно получить мир или воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну".
"Я не имею ничего общего с Россией, но имею много общего с желанием спасти, в среднем, пять тысяч российских и украинских солдат в неделю, которые погибают ни за что", - заявил Трамп.
Американский президент уверен, что заявление Зеленского о Крыме "ничего не даст, кроме продолжения "поля убийства", а этого никто не хочет".
"Мы очень близки к соглашению, но человек, у которого "нет карт для игры", должен сейчас, наконец, сделать это. Я с нетерпением жду возможности помочь Украине и России выбраться из этого полного и тотального бардака, который никогда бы не начался, если бы я был президентом", - подчеркнул он.
Слухи об инициативе США
Накануне Washington Post написало, что США на переговорах с Украиной, Британией и Францией в Лондоне планируют представить представят свои предложения для мирного соглашения между Киевом и Москвой.
В частности, речь должна была идти о том, что США могут признать Крым российским, также Вашингтон якобы предлагает отменить антироссийские санкции. На замену Россия должна будет прекратить все боевые действия, что будет означать фактическое замораживание войны.
В ответ на это Зеленский подчеркнул, что любые разговоры о Крыме, ЗАЭС и НАТО - это спекуляции, так как безусловное прекращение огня является первым необходимым условием для начала любых содержательных переговоров Украины с Россией.
РБК-Украина в отдельном материале писало о возможной "последней попытке Трампа", и близки ли США к соглашению о мире в Украине, и что задумал Путин.
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