Рубіо у розмові з Лавровим закликав РФ до "сумлінного" діалогу з Україною

Державний секретар США Марко Рубіо обговорив Україну з главою російського МЗС Сергієм Лавровим. Він закликав РФ до "сумлінного" діалогу з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держдепу США.

Як зазначили в США, Рубіо привітав масштабний обмін полоненими між Росією та Україною у форматі "1000 на 1000", який відбувся минулими вихідними.

Також Рубіо під час розмови з Лавровим закликав Москву до діалогу з Україною для припинення війни.

"Секретар повторив заклики президента Трампа до конструктивного, сумлінного діалогу з Україною як єдиного шляху до припинення цієї війни", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні ввечері російське МЗС повідомило про розмову Сергія Лаврова з держсекретарем США Марко Рубіо. За повідомленнями росіян, Лавров розповів Рубіо про підготовку конкретних пропозицій до чергового раунду прямих російсько-українських переговорів у Стамбулі.