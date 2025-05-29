Рубіо у розмові з Лавровим закликав РФ до "сумлінного" діалогу з Україною
Державний секретар США Марко Рубіо обговорив Україну з главою російського МЗС Сергієм Лавровим. Він закликав РФ до "сумлінного" діалогу з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держдепу США.
Як зазначили в США, Рубіо привітав масштабний обмін полоненими між Росією та Україною у форматі "1000 на 1000", який відбувся минулими вихідними.
Також Рубіо під час розмови з Лавровим закликав Москву до діалогу з Україною для припинення війни.
"Секретар повторив заклики президента Трампа до конструктивного, сумлінного діалогу з Україною як єдиного шляху до припинення цієї війни", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні ввечері російське МЗС повідомило про розмову Сергія Лаврова з держсекретарем США Марко Рубіо. За повідомленнями росіян, Лавров розповів Рубіо про підготовку конкретних пропозицій до чергового раунду прямих російсько-українських переговорів у Стамбулі.
Переговори України та РФ
У Стамбулі 16 травня відбулися перші за три роки прямі переговори України та РФ. Зустріч делегацій відбулася за посередництва Туреччини.
Перед переговорах Росія виступила проти посередництва США і вимагала, що американські представники не брали участь у зустрічі. Україні та РФ не вдалося досягти домовленості про припинення вогню, але сторони домовилися про великий обмін полоненими "1000 на 1000".
Також варто зазначити, що після повернення Дональда Трампа на пост президента США з російською стороною взаємодіяв спецпредставник Стів Віткофф. Він кілька разів літак на переговори до Росії і зустрічався з диктатором Володимиром Путіним.
Раніше ЗМІ писали, що США, Європа та Україна розробили "список умов" з 22 пунктів для припинення війни. Віткофф мав передати його Путіну. Але, як повідомило Financial Times, Путін відмовився обговорювати цей мирний план, тому Віткофф скасував візит до диктатора.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.