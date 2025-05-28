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Лавров и Рубио обсудили выполнение договоренностей Путина с Трампом по Украине

Среда 28 мая 2025 21:52
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Лавров и Рубио обсудили выполнение договоренностей Путина с Трампом по Украине Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Представители России и США провели телефонный разговор, во время которого обсудили следующий раунд переговоров по российско-украинским переговорам в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел России.

По данным российского ведомства, сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.

В разговоре Лавров рассказал Рубио о ходе реализации договоренностей российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа 19 мая. Также Рубио рассказали подготовку российской стороной конкретных предложений к очередному раунду прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Стоит заметить, сегодня представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не будет передавать США свой вариант "меморандума" по мирному урегулированию в Украине.

"Меморандум" РФ о перемирии

Напомним, результатами переговоров Украины и России в Стамбуле, которые состоялись 16 мая, и разговора Путина с Трампом стало обещание России представить "меморандум" с предложениями относительно будущего мирного договора, в частности возможные сроки завершения войны.

Сегодня же стало известно, что Российская Федерация предложила Украине провести второй раунд переговоров о перемирии в понедельник, 2 июня, в Стамбуле.

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