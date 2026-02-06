ua en ru
Рубио: Россия годами нарушала ядерную сделку, поэтому нужна новая

Вашингтон, Пятница 06 февраля 2026 20:04
Рубио: Россия годами нарушала ядерную сделку, поэтому нужна новая
Автор: Иван Носальский

Россия пренебрегала Договором об ограничении ядерных арсеналов (СНВ-3) годами. Поэтому США хотят заключить новую сделку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Марко Рубио.

Читайте также: Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ

Ответственность РФ за крах контроля за вооружением

Рубио отверг обвинения в том, что США якобы инициируют новую гонку ядерных вооружений. Он подчеркнул, что именно Россия разрушила действующую систему контроля.

"Эти опасения игнорируют тот факт, что Россия прекратила выполнение договора New START (СНВ-3 - ред.) еще в 2023 году, на протяжении многих лет нарушая его условия. Договор нуждается как минимум в двух сторонах", - отметил госсекретарь.

Он подчеркнул, что США имели выбор: либо продолжать выполнять договоренности в одностороннем порядке, либо признать, что старая эпоха СНВ-3 закончилась.

Новая угроза: Россия и Китай

Глава Госдепа обратил внимание, что РФ поддерживает непрозрачное и быстрое наращивание ядерного арсенала Китая. С 2020 года количество китайских боеголовок выросло с 200 до более чем 600, а к 2030 году может превысить 1000 единиц.

По словам Рубио, бывшие двусторонние модели (США-РФ) устарели, поскольку теперь Вашингтон противостоит двум равным ядерным соперникам.

Переговоры с позиции силы

Также Рубио представил новые принципы контроля над вооружениями, изложенные президентом Трампом:

  • контроль должен быть многосторонним: Китай должен нести ответственность наравне с РФ.
  • никаких уступок нарушителям: США не примут условий, игнорирующих невыполнение предварительных договоренностей Москвой.
  • позиция силы: Америка будет модернизировать свой ядерный потенциал, пока соперники расширяют свои силы.

"Россия и Китай не должны ожидать, что Соединенные Штаты будут бездействовать, пока они уклоняются от своих обязательств. Мы будем поддерживать мощный и надежный ядерный потенциал сдерживания", - подытожил Рубио.

Трамп хочет новую сделку

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости заключить новое "усовершенствованное и модернизированное" ядерное соглашение с Россией.

Он подверг критике действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3 или New START), назвав его "плохо заключенным соглашением", которое российская сторона к тому же грубо нарушает.

Трамп призвал привлечь ядерных экспертов к разработке документа, который мог бы действовать в течение длительного времени.

