Рубио: Россия годами нарушала ядерную сделку, поэтому нужна новая
Россия пренебрегала Договором об ограничении ядерных арсеналов (СНВ-3) годами. Поэтому США хотят заключить новую сделку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Марко Рубио.
Ответственность РФ за крах контроля за вооружением
Рубио отверг обвинения в том, что США якобы инициируют новую гонку ядерных вооружений. Он подчеркнул, что именно Россия разрушила действующую систему контроля.
"Эти опасения игнорируют тот факт, что Россия прекратила выполнение договора New START (СНВ-3 - ред.) еще в 2023 году, на протяжении многих лет нарушая его условия. Договор нуждается как минимум в двух сторонах", - отметил госсекретарь.
Он подчеркнул, что США имели выбор: либо продолжать выполнять договоренности в одностороннем порядке, либо признать, что старая эпоха СНВ-3 закончилась.
Новая угроза: Россия и Китай
Глава Госдепа обратил внимание, что РФ поддерживает непрозрачное и быстрое наращивание ядерного арсенала Китая. С 2020 года количество китайских боеголовок выросло с 200 до более чем 600, а к 2030 году может превысить 1000 единиц.
По словам Рубио, бывшие двусторонние модели (США-РФ) устарели, поскольку теперь Вашингтон противостоит двум равным ядерным соперникам.
Переговоры с позиции силы
Также Рубио представил новые принципы контроля над вооружениями, изложенные президентом Трампом:
- контроль должен быть многосторонним: Китай должен нести ответственность наравне с РФ.
- никаких уступок нарушителям: США не примут условий, игнорирующих невыполнение предварительных договоренностей Москвой.
- позиция силы: Америка будет модернизировать свой ядерный потенциал, пока соперники расширяют свои силы.
"Россия и Китай не должны ожидать, что Соединенные Штаты будут бездействовать, пока они уклоняются от своих обязательств. Мы будем поддерживать мощный и надежный ядерный потенциал сдерживания", - подытожил Рубио.
Трамп хочет новую сделку
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости заключить новое "усовершенствованное и модернизированное" ядерное соглашение с Россией.
Он подверг критике действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3 или New START), назвав его "плохо заключенным соглашением", которое российская сторона к тому же грубо нарушает.
Трамп призвал привлечь ядерных экспертов к разработке документа, который мог бы действовать в течение длительного времени.