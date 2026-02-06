ua en ru
Пт, 06 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Рубіо: Росія роками порушувала ядерну угоду, тому потрібна нова

Вашингтон, П'ятниця 06 лютого 2026 20:04
UA EN RU
Рубіо: Росія роками порушувала ядерну угоду, тому потрібна нова Фото: Марко Рубіо, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія нехтувала Договором про обмеження ядерних арсеналів (СНО-3) роками. Тому США хочуть укласти нову угоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Марко Рубіо.

Читайте також: Світ без контролю. Як Путін і Трамп розв'язують руки ядерним арсеналам США та РФ

Відповідальність РФ за крах контролю за озброєнням

Рубіо відкинув звинувачення в тому, що США нібито ініціюють нову гонку ядерних озброєнь. Він підкреслив, що саме Росія зруйнувала чинну систему контролю.

"Ці побоювання ігнорують той факт, що Росія припинила виконання договору New START (СНО-3 - ред.) ще 2023 року, протягом багатьох років порушуючи його умови. Договір потребує щонайменше двох сторін", - зазначив держсекретар.

Він підкреслив, що США мали вибір: або продовжувати виконувати домовленості в односторонньому порядку, або визнати, що стара епоха СНО-3 закінчилася.

Нова загроза: Росія і Китай

Глава Держдепу звернув увагу, що РФ підтримує непрозоре і швидке нарощування ядерного арсеналу Китаю. З 2020 року кількість китайських боєголовок зросла з 200 до більш ніж 600, а до 2030 року може перевищити 1000 одиниць.

За словами Рубіо, колишні двосторонні моделі (США-РФ) застаріли, оскільки тепер Вашингтон протистоїть двом рівним ядерним суперникам.

Переговори з позиції сили

Також Рубіо представив нові принципи контролю над озброєннями, викладені президентом Трампом:

  • контроль має бути багатостороннім: Китай має нести відповідальність нарівні з РФ.
  • жодних поступок порушникам: США не приймуть умов, що ігнорують невиконання попередніх домовленостей Москвою.
  • позиція сили: Америка модернізуватиме свій ядерний потенціал, поки суперники розширюють свої сили.

"Росія і Китай не повинні очікувати, що Сполучені Штати будуть бездіяльними, поки вони ухиляються від своїх зобов'язань. Ми будемо підтримувати потужний і надійний ядерний потенціал стримування", - підсумував Рубіо.

Трамп хоче нову угоду

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про необхідність укласти нову "вдосконалену і модернізовану" ядерну угоду з Росією.

Він піддав критиці чинний Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3 або New START), назвавши його "погано укладеною угодою", яку російська сторона до того ж грубо порушує.

Трамп закликав залучити ядерних експертів до розробки документа, який міг би діяти протягом тривалого часу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Марко Рубіо Ядерна зброя
Новини
Морози до -25 повертаються: коли чекати пік холодів та як скоро потепліє
Морози до -25 повертаються: коли чекати пік холодів та як скоро потепліє
Аналітика
Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ