Рубіо: Росія роками порушувала ядерну угоду, тому потрібна нова
Росія нехтувала Договором про обмеження ядерних арсеналів (СНО-3) роками. Тому США хочуть укласти нову угоду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Марко Рубіо.
Відповідальність РФ за крах контролю за озброєнням
Рубіо відкинув звинувачення в тому, що США нібито ініціюють нову гонку ядерних озброєнь. Він підкреслив, що саме Росія зруйнувала чинну систему контролю.
"Ці побоювання ігнорують той факт, що Росія припинила виконання договору New START (СНО-3 - ред.) ще 2023 року, протягом багатьох років порушуючи його умови. Договір потребує щонайменше двох сторін", - зазначив держсекретар.
Він підкреслив, що США мали вибір: або продовжувати виконувати домовленості в односторонньому порядку, або визнати, що стара епоха СНО-3 закінчилася.
Нова загроза: Росія і Китай
Глава Держдепу звернув увагу, що РФ підтримує непрозоре і швидке нарощування ядерного арсеналу Китаю. З 2020 року кількість китайських боєголовок зросла з 200 до більш ніж 600, а до 2030 року може перевищити 1000 одиниць.
За словами Рубіо, колишні двосторонні моделі (США-РФ) застаріли, оскільки тепер Вашингтон протистоїть двом рівним ядерним суперникам.
Переговори з позиції сили
Також Рубіо представив нові принципи контролю над озброєннями, викладені президентом Трампом:
- контроль має бути багатостороннім: Китай має нести відповідальність нарівні з РФ.
- жодних поступок порушникам: США не приймуть умов, що ігнорують невиконання попередніх домовленостей Москвою.
- позиція сили: Америка модернізуватиме свій ядерний потенціал, поки суперники розширюють свої сили.
"Росія і Китай не повинні очікувати, що Сполучені Штати будуть бездіяльними, поки вони ухиляються від своїх зобов'язань. Ми будемо підтримувати потужний і надійний ядерний потенціал стримування", - підсумував Рубіо.
Трамп хоче нову угоду
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про необхідність укласти нову "вдосконалену і модернізовану" ядерну угоду з Росією.
Він піддав критиці чинний Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3 або New START), назвавши його "погано укладеною угодою", яку російська сторона до того ж грубо порушує.
Трамп закликав залучити ядерних експертів до розробки документа, який міг би діяти протягом тривалого часу.