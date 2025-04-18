RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

У Рубио после беседы с Рютте сделали новое заявление о переговорах по Украине

Фото: Марко Рубио, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте. Они обсуждали участие США в мирных переговорах по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Госдепа США Тэмми Брюс.

Она рассказала, что Рубио проинформировал Рютте о мирном предложении, которое США представили украинской делегации вчера, 17 апреля, в Париже и российским официальным лицам по телефону. 

По словам Брюс, Рубио выразил надежду, что такое предложение примут обе стороны и оно приведет к прочному и долгосрочному миру в Украине. 

"Он (Рубио - ред.) подчеркнул, что, несмотря на приверженность США усилиям по прекращению войны, если в ближайшее время не появится четкий путь к миру, Соединенные Штаты отойдут от попыток выступать посредником в мирных переговорах", - рассказала спикер Госдепа. 

Заявление Рубио

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио сегодня, 18 апреля, предупредил, что США могут отказаться от роли посредника между Украиной и Россией. Это возможно, если в ближайшие дни не будет признаков "быстрой сделки" между двумя воюющими странами.

Президент США Дональд Трамп после этого подтвердил, что его страна может отказаться от участия в мирных переговорах по Украине. Такой сценарий возможен, если одна из сторон конфликта будет препятствовать миру.

К слову, сегодня Bloomberg писало, что мирное предложение США предусматривает, что Россия сохранит контроль над временно оккупированными территориями Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиМирные переговорыМарко РубиоПеремирие России и УкраиныВойна в Украине