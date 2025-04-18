У Рубіо після бесіди з Рютте зробили нову заяву про переговори щодо України

Заява Рубіо

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо сьогодні, 18 квітня, попередив, що США можуть відмовитися від ролі посередника між Україною і Росією. Це можливо, якщо найближчими днями не буде ознак "швидкої угоди" між двома воюючими країнами.

Президент США Дональд Трамп після цього підтвердив, що його країна може відмовитися від участі в мирних переговорах щодо України. Такий сценарій можливий, якщо одна зі сторін конфлікту перешкоджатиме миру.

До слова, сьогодні Bloomberg писало, що мирна пропозиція США передбачає, що Росія збереже контроль над тимчасово окупованими територіями України.

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