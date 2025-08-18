Рубио выступает за сделку с РФ после слов о "лживом Путине" в 2022 году

По словам Рубио, российско-украинская война "угрожает выйти за пределы" Украины и распространиться на другие регионы. Поэтому президент США Дональд Трамп ставит вопрос ее завершения среди приоритетов своей политики.

Госсекретарь пояснил, что Вашингтон будет пытаться достичь мира через уступки с обеих сторон, включая Россию.

"Возможно ли это? Я не знаю. Но мы будем пытаться, мы потратили много времени на эту проблему. У нас есть много и других проблем, на которых мы должны фокусироваться", - отметил Рубио.

Что сказал Рубио в 2022 году

Журналистка NBC News показала Рубио видео его собственных заявлений с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Тогда он называл Путина "профессиональным лжецом", который не способен соблюдать договоренности.

Комментируя прошлые слова, Рубио подчеркнул: именно поэтому соглашение должно предусматривать четкие, проверяемые и длительные гарантии безопасности для Украины.