Рубио выступает за сделку с РФ после слов о "лживом Путине" в 2022 году

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон стремится к договоренности о мире между Украиной и Россией. Однако в 2022 году он сам называл российского диктатора Путина "профессиональным лжецом", который не придерживается соглашений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Марко Рубио в эфире NBC News.
По словам Рубио, российско-украинская война "угрожает выйти за пределы" Украины и распространиться на другие регионы. Поэтому президент США Дональд Трамп ставит вопрос ее завершения среди приоритетов своей политики.
Госсекретарь пояснил, что Вашингтон будет пытаться достичь мира через уступки с обеих сторон, включая Россию.
"Возможно ли это? Я не знаю. Но мы будем пытаться, мы потратили много времени на эту проблему. У нас есть много и других проблем, на которых мы должны фокусироваться", - отметил Рубио.
Журналистка NBC News показала Рубио видео его собственных заявлений с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Тогда он называл Путина "профессиональным лжецом", который не способен соблюдать договоренности.
Комментируя прошлые слова, Рубио подчеркнул: именно поэтому соглашение должно предусматривать четкие, проверяемые и длительные гарантии безопасности для Украины.
Напомним 18 августа в Белом доме встретятся президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, среди тем якобы будет так называемый "обмен территориями".
Накануне Уиткофф также заявил, что Россия якобы готова пойти на уступки Украине по пяти регионам. Однако, когда журналисты попросили конкретику, он не смог ответить.
Зеленский во время визита в Брюссель 17 августа подчеркнул: любые территориальные вопросы могут обсуждаться только на уровне лидеров в формате трехсторонней встречи. Россия пока не демонстрирует готовности к таким переговорам.
По сообщениям СМИ, российский диктатор Владимир Путин обратился к США с рядом требований по Украине. Он якобы предлагает, чтобы Вашингтон признал временно оккупированные украинские территории частью России.
Кроме этого, Путин якобы предложил заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях в обмен на прекращение боевых действий и выход ВСУ с Донбасса. При этом он обещал письменно гарантировать, что не атакует Украину и страны Европы.