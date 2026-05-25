Украина стабилизировала фронт, - Зеленский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

По словам президента, украинские позиции на линии фронта в настоящее время выглядят более устойчивыми. Он отметил, что это стало возможным благодаря сочетанию нескольких факторов: мужеству украинских военных, активному применению беспилотных систем, технологическим решениям, а также дальнобойным ударам по логистике противника.

Президент подчеркнул, что ситуация остается сложной, однако украинские силы ведут активную оборону и в текущем году уже достигли более заметных результатов, чем ранее. Отдельно он обратил внимание на то, что изменения на фронте признаются даже российской стороной.

Заявление Зеленского

В ходе обращения президент отдельно прокомментировал текущую динамику боевых действий.

"На фронте наши позиции стали сильнее: благодаря мужеству наших людей, дронам, различным технологическим решениям, а также мидлстрайкам и нашим дальнобойным санкциям нам удалось стабилизировать фронт. Все непросто. Мы активно обороняемся, в этом году у нас результаты лучше, чем раньше. Особенно приятно, когда это четко подтверждает, в том числе, и нытье так называемых российских "военкоров", - заявил гарант.

Глава государства отметил, что несмотря на стабилизацию отдельных участков, боевые действия остаются напряженными.

Украина продолжает удерживать оборону и усиливать технологическую составляющую армии, что влияет на общую динамику на фронте.