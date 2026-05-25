Россия угрожает новыми ударами по Киеву: в ЦПД назвали ее истинную цель

Россия официально заявила о продолжении ракетных и дроновых ударов по Киеву. В ЦПД СНБО ответили на эту угрозу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

Захарова анонсировала новые удары

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что удары по Киеву наносились и в дальнейшем будут наноситься. Также она сообщила, что МИД вскоре выпустит специальное заявление с предупреждением для иностранных дипломатов.

Что ответил ЦПД

Андрей Коваленко назвал это открытым анонсированием террора против гражданского населения - ракетами и дронами.

По его мнению, это заявление появилось не случайно. Перед визитом главы Кремля в Китай Россия делала вид, что рассматривает возможность завершения войны. Сейчас - открыто демонстрирует обратное.

Коваленко также обратил внимание на контекст: удары по гражданским происходят на фоне неспособности России защитить собственную территорию - ракеты уже долетают до Москвы.

"Это происходит на фоне неспособности обеспечить безопасность на собственной территории, когда даже в Москву уже прилетает. Террором гражданских Путин хочет замаскировать свою неспособность обеспечить безопасность России. И все это он делает вместо завершения войны", - говорится в сообщении.