Главная » Новости » Война в Украине

Россия угрожает новыми ударами по Киеву: в ЦПД назвали ее истинную цель

16:06 25.05.2026 Пн
В ЦПД указали на лицемерие Кремля
aimg Елена Чупровская
Россия угрожает новыми ударами по Киеву: в ЦПД назвали ее истинную цель Фото: последствия российского удара (РБК-Украина)
Россия официально заявила о продолжении ракетных и дроновых ударов по Киеву. В ЦПД СНБО ответили на эту угрозу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

Захарова анонсировала новые удары

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что удары по Киеву наносились и в дальнейшем будут наноситься. Также она сообщила, что МИД вскоре выпустит специальное заявление с предупреждением для иностранных дипломатов.

Что ответил ЦПД

Андрей Коваленко назвал это открытым анонсированием террора против гражданского населения - ракетами и дронами.

По его мнению, это заявление появилось не случайно. Перед визитом главы Кремля в Китай Россия делала вид, что рассматривает возможность завершения войны. Сейчас - открыто демонстрирует обратное.

Коваленко также обратил внимание на контекст: удары по гражданским происходят на фоне неспособности России защитить собственную территорию - ракеты уже долетают до Москвы.

"Это происходит на фоне неспособности обеспечить безопасность на собственной территории, когда даже в Москву уже прилетает. Террором гражданских Путин хочет замаскировать свою неспособность обеспечить безопасность России. И все это он делает вместо завершения войны", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 24 мая Россия нанесла массированный удар по Украине - 90 ракетами и 600 дронами, главным направлением стал Киев. Советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов объяснил, что ракет было больше, чем могла перехватить украинская противовоздушная оборона.

Между тем все остатки баллистической ракеты "Орешник", которую впервые применили по Киевской области, собрали и передали на исследование специалистам.

