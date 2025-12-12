ua en ru
В РФ надавали "приговоров" судьям и прокурору МУС за ордер на арест Путина

Россия, Пятница 12 декабря 2025 20:15
В РФ надавали "приговоров" судьям и прокурору МУС за ордер на арест Путина Иллюстративное фото: Международный уголовный суд (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В России заочно вынесли "приговоры" судьям и прокурору Международного уголовного суда, которые в 2023 году выдали ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и ряда других высокопоставленных российских военных преступников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского Следственного комитета.

В РФ заявили, что 12 декабря Московский городской суд объявил в "международный розыск" и заочно "осудил" прокурора МУС Карима Хана. Прокурору объявили "приговор" - 15 лет лишения свободы за якобы нарушение так называемого российского законодательства.

Кроме того, суд "осудил" судей МУС, которые принимали решение по ордерам на арест Путина, так называемой "уполномоченной по делам детей" Марии Львовой-Беловой, командующего дальней авиации РФ Сергея Кобылаша, экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу и других военных преступлений из России.

Россияне "осудили" судей Томоко Акане, Росарио Сальваторе, Серхио Херардо Угальде Годинеса, Хайкеля Бен Махфуда, а также председателя МУС Пйотра Гофманскома, его заместителей Каррансу Лусу дель Кармену Ибаньеса, Бертрама Шмитта и Рене Аделаиду.

Точные "сроки наказания" СК РФ не уточнял. Там лишь заявили, что судей "приговорили" к срокам от 3,5 до 15 лет за якобы "незаконное преследование российских граждан".

Чуть ранее в МУС заявили, что международное расследование преступлений, совершенных во время вторжения РФ в Украину, не может быть остановлено никакими политическими обстоятельствами, и даже возможные переговоры не приведут к закрытию дел. Таким образом, ордер на арест Путина и его приспешников не исчезнет даже после заключения мирного соглашения.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина по подозрению в незаконной депортации украинских детей в Россию. Тогда же были оформлены ордера на арест еще пяти человек, подозреваемых в других преступлениях на территории Украины. Документы действуют в 123 странах, которые ратифицировали Римский статут - любая из них обязана задержать Путина.

