Рубио обсудил с Лавровым войну в Украине по просьбе РФ

Во вторник, 5 мая, госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор. Одна из тем переговоров была посвящена войне России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепартамента США.

В ведомстве уточнили, что Рубио провел разговор непосредственно по просьбе Лаврова - то есть, российской стороны.

"Они обсудили отношения между США и Россией, российско-украинскую войну и ситуацию в Иране", - сказано на сайте, однако без конкретизации деталей по каждому вопросу.

Отметим, что в российском МИД чуть раньше, 5 мая, тоже отчитались о разговоре с Рубио. Однако в их сводке не было уточнений, что разговор состоялся по просьбе РФ, а также вовсе не упоминалась война в Украине.

"Главы внешнеполитических ведомств провели "сверку часов" по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях", - говорилось в ведомстве страны-агрессора.

Также согласно отчету российской стороны, чиновники обсудили график двусторонних контактов и в МИД заверили, что беседа якобы была конструктивной и деловой.