Рубио обсудил с Лавровым войну в Украине по просьбе РФ

01:45 06.05.2026 Ср
2 мин
Что обсудили Рубио и Лавров по версии Госдепа США?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Сергей Лавров (Getty Images)
Во вторник, 5 мая, госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор. Одна из тем переговоров была посвящена войне России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепартамента США.

В ведомстве уточнили, что Рубио провел разговор непосредственно по просьбе Лаврова - то есть, российской стороны.

"Они обсудили отношения между США и Россией, российско-украинскую войну и ситуацию в Иране", - сказано на сайте, однако без конкретизации деталей по каждому вопросу.

Отметим, что в российском МИД чуть раньше, 5 мая, тоже отчитались о разговоре с Рубио. Однако в их сводке не было уточнений, что разговор состоялся по просьбе РФ, а также вовсе не упоминалась война в Украине.

"Главы внешнеполитических ведомств провели "сверку часов" по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях", - говорилось в ведомстве страны-агрессора.

Также согласно отчету российской стороны, чиновники обсудили график двусторонних контактов и в МИД заверили, что беседа якобы была конструктивной и деловой.

Переговоры Путина и Трампа и перемирие с Украиной

Напомним, что на прошлой неделе глава Кремля Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Одной из ключевых тем переговоров стала ситуация на Ближнем Востоке, однако они затронули еще и тему войны РФ против Украины. Путин в разговоре заявил о готовности перемирия с Украиной на время празднования "дня победы".

Уже в понедельник, 4 мая, в МИД РФ сообщили, что Путин приказал остановить боевые действия 8 и 9 мая.

Однако президент Украины Владимир Зеленский сделал ответное предложение, инициировав перемирие с РФ уже начиная с сегодняшнего дня, в ночь с 5 на 6 мая.

Глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что Киев готов закончить войну и 6 мая покажет, чего хочет Россия - мира или же ей нужен чисто "парад".

К слову, предварительно, Россия негласно видимо пошла на перемирие с 6 мая. После 00:00 в Украине фиксировались одинокие дроны, о чем сообщали в Воздушных силах ВСУ. Но судя по данным мониторинговых пабликов, это были те БпЛА, которые враг запустил до перемирия. Новых пусков, предварительно, не было.

