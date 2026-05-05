Рубио и Лавров созвонились, чтобы "сверить часы" по международной ситуации

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сегодня, 5 мая, провели телефонный разговор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу российского министерства иностранных дел.

Уже на этой неделе о соответствующем указе Путина написало Минобороны РФ. Согласно задумке Кремля, перемирие должно пройти 8-9 мая .

Глава Кремля заявил о готовности установить перемирие с Украиной на время празднования "дня победы".

Основной темой обсуждений стала ситуация на Ближнем Востоке. Также они затронули урегулирование войны РФ против Украины.

Напомним, только на прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор .

Как заверили в МИД, беседа якобы была конструктивной и деловой.

"Главы внешнеполитических ведомств провели "сверку часов" по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях", - сказано в сообщении ведомства страны-агрессора.

При этом президент Украины Владимир Зеленский выступил с ответным предложением. Он инициировал перемирие с РФ, которое должно начаться в ночь на 6 мая.

По его словам, такой шаг необходим для сохранения человеческих жизней, а не празднования "дня победы".