Рубио и Лавров созвонились, чтобы "сверить часы" по международной ситуации

20:51 05.05.2026 Вт
Что известно о переговорах госсекретаря США и главы МИД РФ?
Иван Носальский
Рубио и Лавров созвонились, чтобы "сверить часы" по международной ситуации
Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сегодня, 5 мая, провели телефонный разговор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу российского министерства иностранных дел.

"Главы внешнеполитических ведомств провели "сверку часов" по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях", - сказано в сообщении ведомства страны-агрессора.

Также чиновники обсудили график двусторонних контактов.

Как заверили в МИД, беседа якобы была конструктивной и деловой.

Разговор Путина и Трампа

Напомним, только на прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Основной темой обсуждений стала ситуация на Ближнем Востоке. Также они затронули урегулирование войны РФ против Украины.

Глава Кремля заявил о готовности установить перемирие с Украиной на время празднования "дня победы".

Уже на этой неделе о соответствующем указе Путина написало Минобороны РФ. Согласно задумке Кремля, перемирие должно пройти 8-9 мая.

При этом президент Украины Владимир Зеленский выступил с ответным предложением. Он инициировал перемирие с РФ, которое должно начаться в ночь на 6 мая.

По его словам, такой шаг необходим для сохранения человеческих жизней, а не празднования "дня победы".

