В ЕС указали на странный парадокс в разговоре Трампа с Путиным

После разговоров президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина всегда остается много вопросов без ответов.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Каллас отметила, что мирные переговоры по Украине, кажется, "затягиваются", и ей не понятно, был ли достигнут какой-то значительный прогресс во время телефонного разговора Трампа с Путиным.

"Когда мы видим эти телефонные разговоры между президентом Трампом и президентом Путиным, всегда остается много вопросов без ответов", - отметила она.

Каллас также указала на парадокс этих переговоров, учитывая, что "Россия открыто восхваляет героическую борьбу Ирана против Америки".

Она также добавила, что ЕС хотел бы, чтобы на Россию оказывалось большее давление, и "мы не увидели этого во время того звонка".

Ранее диломатка отмечала, что ЕС изучает требования к России после окончания войны, прежде чем он сможет провести значимые переговоры с Москвой.