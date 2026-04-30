В ЕС указали на странный парадокс в разговоре Трампа с Путиным
После разговоров президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина всегда остается много вопросов без ответов.
Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Каллас отметила, что мирные переговоры по Украине, кажется, "затягиваются", и ей не понятно, был ли достигнут какой-то значительный прогресс во время телефонного разговора Трампа с Путиным.
"Когда мы видим эти телефонные разговоры между президентом Трампом и президентом Путиным, всегда остается много вопросов без ответов", - отметила она.
Каллас также указала на парадокс этих переговоров, учитывая, что "Россия открыто восхваляет героическую борьбу Ирана против Америки".
Она также добавила, что ЕС хотел бы, чтобы на Россию оказывалось большее давление, и "мы не увидели этого во время того звонка".
Ранее диломатка отмечала, что ЕС изучает требования к России после окончания войны, прежде чем он сможет провести значимые переговоры с Москвой.
Разговор Трампа и Путина
Напомним, 29 апреля президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели очередной телефонный разговор.
Одной из главных тем обсуждений стало урегулирование войны РФ против Украины. Также обсудили ситуацию вокруг Ирана и в Персидском заливе.
В свою очередь Трамп отметил важность прекращения боевых действий между РФ и Украиной. Американский лидер заверил, что контакты и с Москвой, и с Киевом будут продолжаться.
Путин нафантазировал, что войска РФ "удерживают стратегическую инициативу" на фронте и якобы оттесняют с позиций украинских воинов. Также, по версии Москвы, с начала года РФ передала Украине более 20 тысяч тел погибших, а Украина России - "чуть более 500".
Отдельно Путин пригрозил, что цели войны "будут достигнуты в любом случае".
Также Путин якобы проинформировал Трампа о готовности объявить перемирие и на период празднования 9 мая. Американский президент поддержал эту инициативу.