Рубіо обговорив із Лавровим війну в Україні на прохання РФ

У вівторок, 5 травня, держсекретар США Марко Рубіо і глава МЗС РФ Сергій Лавров провели телефонну розмову. Одна з тем переговорів була присвячена війні Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепартаменту США.

У відомстві уточнили, що Рубіо провів розмову безпосередньо на прохання Лаврова - тобто, російської сторони.

"Вони обговорили відносини між США і Росією, російсько-українську війну і ситуацію в Ірані", - ідеться на сайті, однак без конкретизації деталей щодо кожного питання.

Зазначимо, що в російському МЗС трохи раніше, 5 травня, теж відзвітували про розмову з Рубіо. Однак у їхньому зведенні не було уточнень, що розмова відбулася на прохання РФ, а також зовсім не згадувалася війна в Україні.

"Глави зовнішньополітичних відомств провели "звірку годинників" щодо поточної ситуації в міжнародних справах і російсько-американських відносинах", - йшлося у відомстві країни-агресора.

Також згідно зі звітом російської сторони, чиновники обговорили графік двосторонніх контактів, і в МЗС запевнили, що бесіда нібито була конструктивною і діловою.