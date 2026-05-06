Рубіо обговорив із Лавровим війну в Україні на прохання РФ

01:45 06.05.2026 Ср
2 хв
Що обговорили Рубіо і Лавров за версією Держдепу США?
aimg Едуард Ткач
Рубіо обговорив із Лавровим війну в Україні на прохання РФ Фото: Сергій Лавров (Getty Images)
У вівторок, 5 травня, держсекретар США Марко Рубіо і глава МЗС РФ Сергій Лавров провели телефонну розмову. Одна з тем переговорів була присвячена війні Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепартаменту США.

У відомстві уточнили, що Рубіо провів розмову безпосередньо на прохання Лаврова - тобто, російської сторони.

"Вони обговорили відносини між США і Росією, російсько-українську війну і ситуацію в Ірані", - ідеться на сайті, однак без конкретизації деталей щодо кожного питання.

Зазначимо, що в російському МЗС трохи раніше, 5 травня, теж відзвітували про розмову з Рубіо. Однак у їхньому зведенні не було уточнень, що розмова відбулася на прохання РФ, а також зовсім не згадувалася війна в Україні.

"Глави зовнішньополітичних відомств провели "звірку годинників" щодо поточної ситуації в міжнародних справах і російсько-американських відносинах", - йшлося у відомстві країни-агресора.

Також згідно зі звітом російської сторони, чиновники обговорили графік двосторонніх контактів, і в МЗС запевнили, що бесіда нібито була конструктивною і діловою.

Переговори Путіна і Трампа та перемир'я з Україною

Нагадаємо, що минулого тижня глава Кремля Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Однією з ключових тем переговорів стала ситуація на Близькому Сході, проте вони торкнулися ще й теми війни РФ проти України. Путін у розмові заявив про готовність перемир'я з Україною на час святкування "дня перемоги".

Уже в понеділок, 4 травня, у МЗС РФ повідомили, що Путін наказав зупинити бойові дії 8 і 9 травня.

Однак президент України Володимир Зеленський зробив пропозицію у відповідь, ініціювавши перемир'я з РФ уже починаючи відсьогодні, в ніч із 5 на 6 травня.

Глава МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що Київ готовий закінчити війну і 6 травня покаже, чого хоче Росія - миру чи їй потрібен суто "парад".

До слова, попередньо, Росія негласно мабуть пішла на перемир'я з 6 травня. Після 00:00 в Україні фіксувалися поодинокі дрони, про що повідомляли в Повітряних силах ЗСУ. Але судячи з даних моніторингових пабліків, це були ті БпЛА, які ворог запустив до перемир'я. Нових пусків, попередньо, не було.

Ультиматум Зеленського та погрози Кремля: чи буде перемир'я та коли
