Рубио могут не впустить в Китай вместе с Трампом: в чем причина

13:53 16.03.2026 Пн
2 мин
Китай сделал неоднозначное заявление по поводу въезда госсекретаря США
aimg Валерий Ульяненко
Рубио могут не впустить в Китай вместе с Трампом: в чем причина Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)

Госсекретарь США Марко Рубио находится под санкциями Китая. В МИД страны сделали заявление о том, пустят ли его во время визита в составе американской делегации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Financial Times.

Читайте также: Будет ли перезагрузка? Соратник Трампа готовит почву для новых соглашений с Китаем в мае

Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь во время брифинга ответил, будет ли Рубио допущен на территорию Китая во время визита президента США Дональда Трампа.

"Китайские санкции были направлены против слов и действий господина Рубио в отношении Китая в то время, когда он занимал должность сенатора", - отметил он.

Санкции против Рубио

Китай ввел санкции против Рубио в 2020 году, когда тот был сенатором США. Это стало ответом на его резкую критику Пекина относительно нарушений прав человека в Синьцзяне и поддержку законов и санкций США, направленных против китайских и гонконгских чиновников.

Китайские ограничения включают запрет на въезд в страну и другие санкции, а Пекин обвинил политика во "вмешательстве во внутренние дела Китая".

Визит Трампа под угрозой

Financial Times пишет, что Трамп пригрозил отложить встречу с китайским лидером Си Цзиньпином, если Китай не поможет с безопасностью в Ормузском проливе.

"Я считаю, что Китай тоже должен помочь, ведь 90% нефти Китай получает именно через этот пролив. Мы хотели бы знать об этом заранее. Мы можем отложить встречу", - сказал президент США.

Саммит лидеров США и Китая запланирован на конец марта, однако теперь Трамп допустил его отложение на неопределенный срок.

Саммит с Си Цзиньпином

Напомним, в ближайшие недели президент США должен прибыть в регион для судьбоносной встречи с лидером Китая Си Цзиньпином. МИД Китая уже подтвердил: война на Ближнем Востоке не помешает проведению саммита, от которого ожидают решения ключевых противоречий между Пекином и Вашингтоном.

Недавно лидеры двух стран провели телефонный разговор. Издание Politico считает, что беседа стала подготовкой к новой поездке. Во время разговора обсуждались различные вопросы, начиная торговыми проблемами и заканчивая внешними конфликтами.

По словам министра иностранных дел Китая Ван И, диалог между США и Китаем является "жизненно важным" для предотвращения глобальных ошибок.

Киев и Харьков под ударом дронов. Что известно на сейчас об утренней атаке
В 2027-ом мы можем подписать договор о вступлении в ЕС: интервью с Тарасом Качкой
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир В 2027-ом мы можем подписать договор о вступлении в ЕС: интервью с Тарасом Качкой