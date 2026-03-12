ua en ru
Чт, 12 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Будет ли перезагрузка? Соратник Трампа готовит почву для новых соглашений с Китаем в мае

08:16 12.03.2026 Чт
2 мин
Отношения Вашингтона и Пекина на пороге больших перемен.
aimg Оксана Гапончук
Будет ли перезагрузка? Соратник Трампа готовит почву для новых соглашений с Китаем в мае Фото: Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин (Getty Images)

Сенат США отправляет делегацию в Китай вслед за Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Читайте также: Китай отрицает двойные стандарты в реагировании на войну в Иране и в Украине

Итак, сразу после исторической встречи президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина, в Китай отправится делегация Сената США. Возглавит ее сенатор Стив Дейнс - ключевой союзник президента и человек, который знает китайскую экономику изнутри.

Известно, что визит американских законодателей, запланированный на май 2026 года. И это будет первый реальный шаг к имплементации договоренностей между лидерами двух государств.

Сенатор Дейнс уже заявил, что эта поездка готовилась месяцами. Ее цель - не просто дипломатический визит, а изучение инновационной экосистемы Китая и развитие инфраструктурных связей.

Делегация планирует посетить Пекин и Шанхай, используя для передвижения знаменитые китайские скоростные поезда. Это символический жест: американские политики намерены воочию увидеть успехи Китая в инфраструктуре, о которых Стив Дейнс докладывал на недавнем саммите BlackRock в Вашингтоне.

Почему именно Стив Дейнс станет лидером делегации

Выбор лидера делегации не является случайным. Дейнс - один из самых опытных "китаеведов" в рядах республиканцев.

Еще бы, в 1990-х годах он работал в Procter & Gamble в Китае и Гонконге.

Кроме того, в течение обоих сроков Трампа он проводил самые сложные торговые переговоры.

Это, кстати, будет его седьмой визит в Китай, который станет финальным аккордом перед его отставкой в начале следующего года.

Эксперты считают, что такая активность Сената указывает на готовность Вашингтона к конкретным экономическим соглашениям. Участие сенатора, имеющего прямой доступ к Трампу, гарантирует, что Пекин будет воспринимать эту делегацию как официальный голос Белого дома.

Напомним, Китай заявил о важности переговоров с США на фоне войны на Ближнем Востоке. Пекин обеспокоен тем, что Трамп атакует его ключевых партнеров.

Правительство Китая призвало участников конфликта на Ближнем Востоке "прекратить военные действия и предотвратить дальнейшую эскалацию".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Китай Дональд Трамп Си Цзиньпинь
Новости
Зеленский обратился к Трампу: "Давите на Путина, а не на меня"
Зеленский обратился к Трампу: "Давите на Путина, а не на меня"
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко