Рубіо можуть не впустити до Китаю разом з Трампом: в чому причина

Держсекретар США Марко Рубіо перебуває під санкціями Китаю. В МЗС країни зробили заяву про те, чи пустять його під час візиту у складі американської делегації.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на Reuters та Financial Times .

Офіційний представник МЗС Китаю Го Цзякунь під час брифінгу відповів, чи буде Рубіо допущений на територію Китаю під час візиту президента США Дональда Трампа.

"Китайські санкції були спрямовані проти слів і дій пана Рубіо щодо Китаю в той час, коли він обіймав посаду сенатора", - зазначив він.

Санкції проти Рубіо

Китай запровадив санкції проти Рубіо у 2020 році, коли той був сенатором США. Це стало відповіддю на його різку критику Пекіна щодо порушень прав людини в Сіньцзяні та підтримку законів і санкцій США, спрямованих проти китайських і гонконгських чиновників.

Китайські обмеження включають заборону на в’їзд до країни та інші санкції, а Пекін звинуватив політика у "втручанні у внутрішні справи Китаю".

Візит Трампа під загрозою

Financial Times пише, що Трамп пригрозив відкласти зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном, якщо Китай не допоможе з безпекою в Ормузькій протоці.

"Я вважаю, що Китай теж повинен допомогти, адже 90% нафти Китай отримує саме через цю протоку. Ми хотіли б знати про це заздалегідь. Ми можемо відкласти зустріч", - сказав президент США.

Саміт лідерів США та Китаю запланований на кінець березня, проте тепер Трамп допустив його відкладення на невизначений термін.

Саміт із Сі Цзіньпіном

Нагадаємо, найближчими тижнями президент США має прибути до регіону для доленосної зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. МЗС Китаю вже підтвердило: війна на Близькому Сході не завадить проведенню саміту, від якого очікують розв'язання ключових протиріч між Пекіном та Вашингтоном.