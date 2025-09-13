Рубио: если дроны РФ были нацелены на Польшу, это шаг к значительной эскалации

Госсекретарь США Марко Рубио считает российские дроны в Польше "опасным развитием событий", но не уверен в умышленной атаке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы считает это неприемлемым, досадным и опасным развитием событий. Нет никаких сомнений: беспилотники были запущены намерено. Вопрос в том, были ли они направлены конкретно на Польшу", - заявил Рубио журналистам перед отправкой в Израиль и Британию.

Он добавил, что если беспилотники были нацелены на Польшу, и если "улики приведут" к этому выводу, тогда очевидно, что "это будет шагом к значительной эскалации".

Также Рубио анонсировал, что что Вашингтон проведет консультации с партнёрами по НАТО.

"Есть и ряд других возможностей, но я думаю, что мы хотели бы иметь все факты и проконсультироваться с нашими союзниками, прежде чем принимать конкретные решения", - резюмировал госсекретарь.