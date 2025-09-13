ua en ru
Рубіо: якщо дрони РФ були націлені на Польщу, це крок до значної ескалації

Субота 13 вересня 2025 22:49
Рубіо: якщо дрони РФ були націлені на Польщу, це крок до значної ескалації Фото: Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Держсекретар США Марко Рубіо вважає російські дрони в Польщі "небезпечним розвитком подій", але не впевнений в умисній атаці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми вважає це неприйнятним, прикрим і небезпечним розвитком подій. Немає жодних сумнівів: безпілотники були запущені навмисно. Питання в тому, чи були вони спрямовані конкретно на Польщу", - заявив Рубіо журналістам перед від'їздом до Ізраїлю і Британії.

Він додав, що якщо безпілотники були націлені на Польщу, і якщо "докази приведуть" до цього висновку, тоді очевидно, що "це буде кроком до значної ескалації".

Також Рубіо анонсував, що Вашингтон проведе консультації з партнерами по НАТО.

"Є й низка інших можливостей, але я думаю, що ми хотіли б мати всі факти і проконсультуватися з нашими союзниками, перш ніж ухвалювати конкретні рішення", - резюмував держсекретар.

Що передувало

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня, коли Росія масово атакувала Україну, частина російських дронів залетіла в повітряний простір Польщі. У зв'язку з цим країна підняла в небо авіацію і вперше збивала безпілотники РФ на своїй території.

Пізніше польський прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив, що повітряний простір Польщі було порушено щонайменше 19 разів. Також відомо, що в країні знайшли уламки 16 дронів РФ.

Більш того, сьогодні, 13 вересня, Польща теж піднімала бойову авіацію через загрозу російських дронів. У той момент у Волинській області України була тривога.

Крім цього, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що ворожий дрон залетів у повітряний простір Румунії і був там 50 хвилин.

Коментуючи події середи (10 вересня), президент США Дональд Трамп висловив думку, що вторгнення російських дронів на територію Польщі могло бути помилкою.

НАТО Російська Федерація Сполучені Штати Америки Польща Марко Рубіо
