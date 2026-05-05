Рубио и Лавров созвонились, чтобы "сверить часы" по международной ситуации

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сегодня, 5 мая, провели телефонный разговор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу российского министерства иностранных дел.
"Главы внешнеполитических ведомств провели "сверку часов" по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях", - сказано в сообщении ведомства страны-агрессора.
Также чиновники обсудили график двусторонних контактов.
Как заверили в МИД, беседа якобы была конструктивной и деловой.
Напомним, только на прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Основной темой обсуждений стала ситуация на Ближнем Востоке. Также они затронули урегулирование войны РФ против Украины.
Глава Кремля заявил о готовности установить перемирие с Украиной на время празднования "дня победы".
Уже на этой неделе о соответствующем указе Путина написало Минобороны РФ. Согласно задумке Кремля, перемирие должно пройти 8-9 мая.
При этом президент Украины Владимир Зеленский выступил с ответным предложением. Он инициировал перемирие с РФ, которое должно начаться в ночь на 6 мая.
По его словам, такой шаг необходим для сохранения человеческих жизней, а не празднования "дня победы".