Рубіо і Лавров зідзвонилися, щоб "звірити годинники" щодо міжнародної ситуації

20:51 05.05.2026 Вт
2 хв
Що відомо про переговори держсекретаря США і глави МЗС РФ?
Іван Носальський
Фото: Марко Рубіо, держсекретар США (Getty Images)

Держсекретар США Марко Рубіо і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров сьогодні, 5 травня, провели телефонну розмову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу російського міністерства закордонних справ.

Читайте також: У ЄС вказали на дивний парадокс у розмові Трампа з Путіним

"Глави зовнішньополітичних відомств провели "звірку годинників" щодо поточної ситуації в міжнародних справах і російсько-американських відносинах", - ідеться в повідомленні відомства країни-агресора.

Також чиновники обговорили графік двосторонніх контактів.

Як запевнили в МЗС, бесіда нібито була конструктивною і діловою.

Розмова Путіна і Трампа

Нагадаємо, лише минулого тижня російський диктатор Володимир Путін і президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову.

Основною темою обговорень стала ситуація на Близькому Сході. Також вони торкнулися врегулювання війни РФ проти України.

Глава Кремля заявив про готовність встановити перемир'я з Україною на час святкування "дня перемоги".

Уже цього тижня про відповідний указ Путіна написало Міноборони РФ. Згідно із задумом Кремля, перемир'я має відбутися 8-9 травня.

При цьому президент України Володимир Зеленський виступив із відповідною пропозицією. Він ініціював перемир'я з РФ, яке має розпочатися в ніч на 6 травня.

За його словами, такий крок необхідний для збереження людських життів, а не святкування "дня перемоги".

